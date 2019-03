Et war schonn déi zweete Reunioun zu deem Thema. Déi éischt war kuerz no der Publikatioun vum anonymme Bréif vun den Employéen.

En anonymme Bréif hat fir vill Opreegung gesuergt. Mataarbechter vum Mudam haten doran erkläert, wéi onzefridden si wieren a wéi schwiereg hir Aarbechtskonditioune wieren. Ronn zwee Méint méi spéit war d'Situatioun am „Musée d’art moderne Grand-Duc Jean“ op e Neits Thema an der Kulturkommissioun vun der Chamber.

Et war schonn déi zweete Reunioun zu deem Thema. Déi éischt war kuerz no der Publikatioun vum anonymme Bréif vun den Employéen. Ma och gëschter sinn d'Deputéiert net wierklech vill Neies gewuer ginn. Allerdéngs huet d'Directrice, déi virun déck engem Joer am Mudam ugefaangen huet, zouginn, d'Situatioun falsch ageschat ze hunn, erkläert den LSAP-Deputéierte Franz Fayot. Directrice vum Mudam hätt dat Ganzt e wéineg ënnerschat gehat, dass eng schlecht Stëmmung bei der Ekipp wier.

Ee vun de grousse Problemer war wuel, dass Personal, dat gaangen ass, deels net ersat gouf an d'Equipe doduerch ënnerbesat war. Elo gouf decidéiert d'Zuel vun de Mataarbechter opzestocken. Ronn eng hallef Dosen nei Leit solle beim Mudam rekrutéiert ginn, dovu véier Jonker, déi d'Equippe sollen ënnerstëtzen an op deem Wee wäertvoll Erfarung am Domaine kënne sammelen. Nei ass och, dass et elo eng Personaldelegatioun am Mudam gëtt, wéi den Deputéierte vun déi lénk, Marc Baum erkläert. No de Sozialwale wier eng Personaldelegatioun do, déi op hier Rechter wäert opmierksam maachen an dës Froe weider suivéieren.

Den Ament leeft och en externen Audit fir genau festzestellen, wou de Schong gedréckt huet an dee Recommandatioune wäert liwweren, wéi een d'Situatioun an Zukunft nohalteg ka verbesseren.