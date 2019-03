Si sinn aus der Lëtzebuerger Musekszeenen net méi ewechzedenken: Versus You.

Zanter 14 Joer gëtt et se schonn an elo brénge se en neien Album eraus. "Worn and loved" nennt e sech. "De Punk Rock ass wéi eng al Jeans fir eis. Jidderee seet engem, et sollt ee se ewechginn, ma mir wëlle se awer halen.", sou erkläre si den Titel vum neien Album.

De Sound ass nach ëmmer de selwechten. Versus You si sech an dem Punk Rock trei bliwwen. Den Eric Rosenfeld ass vun Ufank un dobäi, als Frontmann a Songwriter. Esou stamen all hir Lidder aus senger Fieder.

Privat bedreift de Sänger och nach e Buttek, an deem een al an nei Videospiller a Konsolen ze kafe kritt.

De Buttek gëtt et zanter 1985. Schonn als Kand wier den Eric dacks heihi komm. Virun 2 Joer dunn huet hien d’Geschäft op Nofro vum Virbesëtzer iwwerholl.

Seng Passioun fir d’Musek huet ugefaange mam Bob Dylan. Ma hien huet awer och séier d’Punk-Zeen fir sech entdeckt. Mat 9 Joer huet hie sech scho fir Nirvana begeeschtert a kuerz drop koum d'Begeeschterung fir Green Day. Vun deem Moment u war säi Liewen d'Punk-Zeen, wéi haut och nach.

Dass hien eng eege Punk-Band grënne géif, war just eng Fro vun der Zäit. 2005 hunn den Eric an de Bassist, den Giordano dunn d’Band Versus You gegrënnt.

No e puer Ännerungen an der Besetzung hu sech mëttlerweil 4 Leit fonnt, déi sech an hirem zesumme musizéieren absolut ergänzen. A wéi hu si nom Interview gesot "Mir sinn net just eng Band, mir sinn eng Famill a Famill bleift fir ëmmer." En Enn vu Versus You ass also esou séier nach net geplangt.