Den englesche Film "Ray & Liz" krut um Samschdeg de Grand-Prix vum Luxembourg City Film Festival.

Den italienesche Film "Selfie" krut de Präis vum Dokumentaire.

De Festival wier een Erfolleg gewiescht, sou d'Organisateuren. 18.600 Leit waren et dëst Joer, wat eng Hausse vun 20% par Rapport zu 2018 war.

D'Schreiwes:

Les premières estimations nous conduisent à une fréquentation en salle de 18 600 spectateurs. Alors que la fréquentation générale, qui comprend notamment les événements hors-les-murs et l’exposition au Cercle Cité, sera connue dans les prochains jours, l’équipe se réjouit de cette appropriation d’une stratégie recentrée autour de la salle. À un an de sa dixième édition, le LuxFilmFest y voit une validation de cette proposition « All Day Long ». Le Festival se réjouit également de la très bonne fréquentation du Pavillon en Réalité Virtuelle (2 072 visiteurs - chiffre hors dernier week-end).

Le film lauréat de cette édition 2019 est RAY & LIZ de Richard Billingham. Il remporte le GRAND PRIX – BY ORANGE doté de 10.000€. Il est rejoint au palmarès par SELFIE d’Agostino Ferrente (PRIX DU DOCUMENTAIRE – BY BGL BNP PARIBAS, 5.000€ de gain) et par LES OISEAUX DE PASSAGE (PÁJAROS DE VERANO) de Cristina Gallego et Ciro Guerra (PRIX DU PUBLIC BY ORANGE). THE REALM (EL REINO) (Rodrigo Sorogoyen) remporte quant à lui le PRIX DE LA CRITIQUE, STYX (Wolfgang Fischer) le PRIX DU JURY JEUNE – BY KINEPOLIS (doté de 2.000€), LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE (DAS SCHWEIGENDE KLASSENZIMMER) (Lars Kraume) remporte le prix du JURY SCOLAIRE et MATTI ET SAMI ET LES TROIS PLUS GROSSES ERREURS DE L’UNIVERS (MATTI UND SAMI UND DIE DREI GRÖSSTEN FEHLER DES UNIVERSUMS) (Stefan Westerwelle) celui du JURY ENFANTS. Le COUP DE COEUR DES ENFANTS a été décerné RAF, MA GIRAFE (DIKKERTJE DAP) de Barbara Bredero.

Les jurys ont également choisi de décerner des mentions spéciales à L’HOMME QUI A SURPRIS TOUT LE MONDE (TCHELOVEK KOTORIJ UDIVIL VSEH) de Natasha Merkulova et Aleksey Chupov (Mention spéciale du Jury International), LES OISEAUX DE PASSAGE (PÁJAROS DE VERANO) de Cristina Gallego et Ciro Guerra (Mention spéciale du Jury Presse) et à FIRECRACKERS de Jasmin Mozaffari (Mention spéciale du Jury Jeune).

DANS LE DÉTAIL :

GRAND PRIX – BY ORANGE : RAY & LIZ de Richard Billingham

Mention spéciale : L’HOMME QUI A SURPRIS TOUT LE MONDE (TCHELOVEK KOTORIJ UDIVIL SEH) de Natasha Merkulova et Aleksey Chupov

JURY INTERNATIONAL : Pablo Trapero (Président), Lior Ashkenazi, Martina Gusmán, Joachim Lafosse, Govinda Van Maele, Juliette Welfling.

« Pour le courage et la passion que les réalisateurs ont investis dans cette histoire d'amour non conventionnelle et émouvante, brillamment filmée, à la mise en scène impeccable et originale, la MENTION SPÉCIALE revient à L'HOMME QUI A SURPRIS TOUT LE MONDE de Natasha Merkulova et Aleksey Chupov.

Le Grand Prix by Orange Luxembourg est attribué à un film artistiquement radical, profond, authentique et compatissant, qui dépeint une réalité sociale universelle. Conçu avec intégrité, ce film suscite de fortes émotions et confronte le public à une condition humaine cruelle mais qui doit être regardée en face. Le GRAND PRIX revient à RAY & LIZ de Richard Billingham. »

PRIX DU DOCUMENTAIRE – BY BGL BNP PARIBAS : SELFIE d’Agostino Ferrente

JURY DOCUMENTAIRE : Miriam Allen, Guilhem Caillard, Johanna Caraire, Emmanuel Cuénod, Marta Prus

« Pour son profond respect des protagonistes, sa forme cinématographique à la fois honnête et créative. Pour sa manière sublime de dépeindre l’amitié dans un environnement masculin complexe et violent. Pour le meilleur du cinéma documentaire ! Le Jury Documentaire du Luxembourg City Film Festival 2019 récompense à l’unanimité SELFIE d’Agostino Ferrente. »

PRIX DU PUBLIC – BY ORANGE : LES OISEAUX DE PASSAGE (PÁJAROS DE VERANO) de Cristina Gallego et Ciro Guerra

Ce film est celui qui a recueilli le plus de votes électroniques. Un participant tiré au sort a gagné un an de cinéma, offert par ORANGE Luxembourg.

PRIX DE LA CRITIQUE : THE REALM (EL REINO) de Rodrigo Sorogoyen

Mention spéciale : LES OISEAUX DE PASSAGE (PÁJAROS DE VERANO) de Cristina Gallego et Ciro Guerra

JURY PRESSE : Pablo Chimienti, Raúl Reis, Jean-Pierre Thilges

« En tant que jurés nous avons vu l’ensemble des dix films de la Compétition Officielle. Dix films qui nous ont surpris, dérangés, bousculés, ennuyés parfois, mais aussi fait voyager et embarqué dans des expériences cinématographiques variées, dans des univers très différents, du Canada actuel au Vietnam du XIXe siècle en passant, entre autres, par la Turquie des années 1960 ou l’Angleterre de années 80.

Deux films ont (tout) particulièrement attiré notre attention, c’est pourquoi, le jury de la critique tient à donner une mention spéciale à un film aussi étonnant que détonnant, aux décors et aux costumes d’une grande beauté. Un film qui réinvente à sa manière la guerre des narcotrafiquants et nous fait découvrir une langue et une culture surprenantes, le « Wayuu » : LES OISEAUX DE PASSAGE (PÁJAROS DE VERANO), de Cristina Gallego et Ciro Guerra.

Mais comme pour le Highlander, il ne pouvait en rester qu’un ! En tant que journalistes, nous avons été (tout) particulièrement touchés par le traitement très peu orthodoxe d’une histoire inspirée de faits réels, par un thriller ultra-vitaminé et nerveux qui pourrait presque être présenté comme une docu-fiction sur la politique et la corruption. Un film à l’image ultra-léchée, aux comédiens inspirés, à la musique frénétique qui montre, par ailleurs, un accident de la route faisant date dans l’histoire du genre, tellement on ne le voit pas. Ceux qui ont vu le film l’auront compris ; le Prix de la Critique 2019 va au film espagnol THE REALM (EL REINO), de Rodrigo Sorogoyen ».

PRIX DU JURY JEUNE – BY KINEPOLIS : STYX de Wolfgang Fischer

Mention spéciale : FIRECRACKERS de Jasmin Mozaffari

JURY JEUNE : Frederica Cardoso de Jesus, Laura Didderich, Danielle Ferreira Da Silva, Sophie Lethal, Damir Mehric, David Steichen, Gabriel Thym

« En tant que jeunes cinéphiles et grands admirateurs de l’industrie cinématographique, ce fut un honneur d’avoir participé au Festival. Nous tenons à remercier Gloria, Ana et Camille de l’équipe jeune public du Festival pour cette expérience inoubliable.

Au cours des 11 derniers jours, nous avons assisté à 7 séances de 7 films d’une haute qualité ce qui ne nous a pas facilité la tâche pour choisir un gagnant. Nous avons donc décidé de décerner également une mention spéciale. Notre mention spéciale est attribuée à un film sur une jeune femme déterminée à quitter son village perdu : FIRECRACKERS, de la réalisatrice Jasmin Mozaffari.

Le film gagnant nous confronte avec peu de dialogues à un dilemme lié à un sujet tristement d’actualité. Mise en scène sous forme de huis clos, avec une performance remarquable de la part de la protagoniste, ce film nous permet de comprendre la complexité de la politique migratoire. Nous décernons le prix du Jury Jeune 2019 à STYX de Wolfgang Fischer. Félicitations ! »

PRIX DU JURY SCOLAIRE : LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE (DAS SCHWEIGENDE KLASSENZIMMER) de Lars Kraume

JURY SCOLAIRE : Classe 5CLC1 de l’enseignant Luc Wildanger, Lycée Robert Schuman

Anna Schroeder, Élève, Classe 5CLC1 du Lycée Robert Schuman :

« Nous avons choisi, à l’unanimité, le gagnant du Prix du Jury Scolaire parmi la sélection des films. Du début jusqu’à la fin, nous avons été absorbés par l’action et le suspens de l’histoire. La mise en scène et le jeu des acteurs nous a captivé, et nous a permis de nous identifier aux personnages. Le fait de ressentir de l’empathie tout au long du film nous a beaucoup plu. Nous avons également aimé les autres films, mais à nos yeux, seule LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE (DAS SCHWEIGENDE KLASSENZIMMER) nous a convaincu.

Le gagnant du Prix du Jury Scolaire 2019 est donc LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE de Lars Kraume. »

PRIX DU JURY ENFANTS : MATTI ET SAMI ET LES TROIS PLUS GROSSES ERREURS DE L’UNIVERS (MATTI UND SAMI UND DIE DREI GRÖSSTEN FEHLER DES UNIVERSUMS) de Stefan Westerwelle

JURY ENFANTS : Classe C 2.2, École fondamentale Batty Weber, Limpertsberg

Tom Pauly, Enseignant, Cycle 2.2. de l’école fondamental du Limpertsberg :

« Tout d’abord, nous voudrions exprimer notre gratitude d’avoir été invités à participer au Luxembourg City Film Festival en tant que Jury Enfants. Nous avons vraiment apprécié de regarder plusieurs films formidables et passionnants puis choisir un gagnant. Tous les films que nous avons vus avaient quelque chose à apporter et finalement, c’était une décision serrée, mais MATTI AND SAMI ET LES TROIS PLUS GROSSES ERREURS DE L’UNIVERS (MATTI UND SAMI UND DIE DREI GRÖSSTEN FEHLER DES UNIVERSUMS) a été déclaré gagnant.

MATTI ET SAMI ET LES TROIS PLUS GROSSES ERREURS DE L’UNIVERS parvient à être drôle et sérieux à la fois. Les trois grandes erreurs de l’univers sont réalistes et compréhensibles. L’apparition de fesses à l’écran ainsi que les pets tombant toujours au bon moment nous ont énormément fait rire. Nous étions également inquiets pour les protagonistes, qui, par leur mensonge se retrouvent dans des situations compliquées. Les acteurs sont très convaincants. La façon très dynamique de filmer nous a immédiatement transportés au coeur de l'action. Les costumes, en particulier le costume de super-héros de Sami, resteront gravé dans nos mémoires.

Le film raconte une très belle histoire familiale, certes avec son lot de disputes - comme dans la vraie vie – mais où tout est bien qui finit bien.

Nous espérons que le réalisateur Stefan Westerwelle ira faire de nombreuses présentations dans d’autres festivals et qu’il recevra encore de nombreuses récompenses !

Enfin, nous voudrions remercier l’ensemble de l’équipe du LuxFilmFest pour cette expérience unique. Nous avons découvert les coulisses de l’industrie cinématographique, merci donc à Gloria et à l’équipe du jeune public, un grand merci à Sam, qui nous a accompagné lors des séances, qui nous a appris à analyser les films de manière appropriée et qui nous a apporté des conseils utiles pour notre prise de décision. »

COUP DE COEUR DES ENFANTS : RAF, MA GIRAFE (DIKKERTJE DAP) de Barbara Bredero

UNE CHANCE SUPPLÉMENTAIRE DE VOIR LES FILMS PRIMÉS

- SELFIE, Prix du Documentaire – by BGL BNP Paribas, sera rediffusé dimanche 17 mars à la Cinémathèque à 19h en VO italienne sst. anglais

- RAY & LIZ, Grand Prix – by Orange, sera rediffusé dimanche 17 mars à la Cinémathèque à 21h en VO anglaise sst. français

Toute l’équipe du Festival tient à remercier chaleureusement l’ensemble de la presse pour la couverture exceptionnelle dont elle a profité et vous donne déjà rendez-vous en 2020 pour la 10e édition du Luxembourg City Film Festival. Les dates seront communiquées prochainement.

D'lescht Joer goufe ronn 35.000 Visiteuren um Lëtzebuerger Filmfestival registréiert. Fir de Leit elo nach méi entgéint ze kommen an de Festival nach méi ze professionaliséieren, ass dofir 2019 de Motto „All Day Long“. D'Filmer lafen net méi just Owes, mä och scho Moies a Mëttes.