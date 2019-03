Am Kader vum Lëtzebuerger Film-Festival huet ee vun de wuel renomméiertste britesche Realisateure säi Wee dëse Weekend an de Grand-Duché fonnt.

No senger Participatioun an der Film-„Masterclass“ an der Cinemathéik huet den 76 Joer alen Leigh och nach eng Éierung um Festival selwer kritt. No enger erhuelsamer Nuecht krute mer um Sonndeg mam Realisateur ze schwätzen.

Ugefaangen huet seng Karriär bei der Royal Shakespeare Company. 40 Joer méi spéit huet en eng sëllechen Theater-Stécker, Télé a Kino-Filmer ënnert dem Rimm. Fir déi en och ënner anerem 7 Oskar-Nominatioune gesammelt huet. De Mike Leigh gehéiert zu den Legenden vum Europäesche Sozial-Realismus. Ma och no iwwer 4 Joerzéngten huet en eppes net verluer. Ech fille mech ëmmer nervös a panikéiere virun neie Projeten. A géif soen, datt jiddwer Artist, dee keng Angscht huet, an de Géigendeel dovu fillt - arrogant ass an dofir keng sou gutt Aarbecht leescht.“

Gären denkt de Mike Leigh och un Lëtzebuerg zeréck. Säi Luuchtendesigner hätt eng ganz speziell Obsessioun. „An hie sot, lauschter, do ass en Trammusée zu Lëtzebuerg. Komm mir ginn an den Trammusée. Do hu mer de Musée fonnt... ech si mer sécher, dir waart schonn do. An et war flott. Se hunn eng richteg flott Kollektioun un Trammen.

Dem Mike Leigh seng Filmer hu seelen e grousse politesche Message. Ma wann d'Politik der britescher Film-Industrie schued, wier dat e Problem. An de Brexit kéint der Industrie vill schueden.

„Fir all Film, deen ech gemaach hunn, hu mer fir eng laang Zäit Sue vum Europäesche Skript-Fong kritt, fir de Film an d'Rullen ze kréien. Mir wäerten dovun näischt méi kréien. An dat ass just eng Stuf. Et ass näischt aneres ewéi héichgradeg topeg, zerstéierend, uerg, negativ an net produktiv.