10 Deeg, 97 Filmer, an 18.600 Spectateuren – dat ass de Bilan vum LuxFilmFest.

Nieft Visiteuren, Produzenten a Special Guests konnt een och d’Hana Sofia Lopes um Festival gesinn. Déi jonk Lëtzebuerger Schauspillerin huet een neie Film presentéiert, an deem si matspillt. Mä wéi schwéier huet een et als Acteur zu Lëtzebuerg? A wéi kënnt een iwwer d’Ronnen?

Entspanen a besser op sech oppassen, dat huet d’Hana Sofia Lopes mat der Zäit geléiert. Déi 29 Joer jonk Schauspillerin hat déi lescht 5 Joer nämlech e vollen Agenda. Tournagen, Castingen a Prouwen hunn Drock an Anxiétéit mat sech bruecht. Yoga hëlleft hir dobäi, an deem ganze Stress den Equiliber erëmzefannen.

E gereegelten Alldag gëtt et beim Sofia net. Hiert Liewe géing éischter aus Phase bestoen. Mol huet ee 15-Stonnen-Deeg, wann een zum Beispill an enger Serie spillt, mol huet ee guer keng Aarbecht a muss sech op Castinge virbereeden.

An esou enger Phase ass d’Sophia aktuell. Dat bedeit: Texter auswenneg léieren, sech selwer beim Spille filmen, fortschécken an op eng Zouso hoffen.

Hiren éischte Casting hat d’Sophia mat 15 Joer. No der Schauspillschoul war si dunn an enger Rei Film- an Tëleesproduktiounen ze gesinn, zu Lëtzebuerg genee sou wéi am Ausland. An awer gëtt ee reegelméisseg mat Ofsoe konfrontéiert, erzielt d’Sofia. Natierlech géing een ufänken u sech ze zweiwelen, wann ee just negativ Äntwerten kritt, mä et léiert een, Distanz dozou ze kréien an et net perséinlech ze huelen.

Hire Beruff géing d’Sophia mat Leidenschaft maachen, anescht géing si verschidde Sacrificen net a Kaf huelen, seet déi jonk Actrice. Wéi zum Beispill de Fait, dass d’Privatliewen heiansdo ze kuerz kënnt. Wärend al Schoulkollege sou lues sesshaft ginn, Wunnenge kafen a Famille plangen, kann d’Sophia keng laangfristeg Pläng fir d’Zukunft maachen.

Den Dramberuff Schauspiller huet och den Alexandre Hornbeck. Ee Beruff, vun deem hien awer nach net liewe kann. Niewebäi huet hien eng Rei aner Aarbechten. Ënnert anerem gëtt den Alex zënter 3 Joer Lëtzebuergesch Coursen an ass Maître de Cérémonie op atheisteschen Hochzäiten.

Fir hie perséinlech wier déi finanziell bescht Léisung, Freelance-Aarbechten ze iwwerhuelen, déi hie fir Schauspill-Projeten temporär op Äis leeë kann. Wichteg, fir iwwer d’Ronnen ze kommen, wier och de Status vum Intermittent de Spectacle. Wien all d’Konditiounen erfëllt, wéi zum Beispill, dass een op d'mannst 80 Deeg am Joer un enger Produktioun schafft, kritt a Periode vun Inaktivitéit eng Indemnitéit. Zanter zwee Joer kann den Alex vun deem Status profitéieren.

De Problem wier, dass net all Schauspiller d’Méiglechkeet géing kréien, opzetrieden. "Lëtzebuerg ass kleng an huet vill Schauspiller, do ka sech net jidderee gläichméisseg d’Bühn deelen", erkläert den Alexandre Hornbeck. A soulaang hien déi Chance net huet, beschäftegt hie sech mat Niewenjobs.

D’Hana Sofia Lopes dogéint konnt schonn an enger Rei Filmer matwierken. Rezent am Film "Escapada", deen um Filmfestival eng éischte Kéier gewise gouf – ee Film, deen a Spuenien spillt a wou d’Sofia eng Nieweroll kritt huet. Esou Niewerolle wieren e wichtegt Sprangbriet um Ufank vun enger Karriär. Virun allem, wann een a Filmer ze gesinn ass, wou méi bekannten Acteure matspillen.

Wat den Image vum Schauspiller ugeet, hätten d’Leit dobaussen eng falsch Virstellung vum Beruff. Evenementer wéi d’Clôture vum Filmfestival wiere beim Sofia éischter eng Exceptioun. 98% Aarbecht an 2% Glamour ass hire Fazit. Eng Aarbecht, déi si awer leidenschaftlech gär mécht. Geschichten erzielen, aner Personnagë sinn an eng Spuer hannerloossen – dat wëll d’Sofia mat der Schauspillerei erreechen. Hire gréissten Dram ass et, enges Daags op deem Punkt unzekommen, wou si de Choix tëscht de Filmer huet a keng Rolle muss unhuelen, just fir d’Rechnunge bezuelt ze kréien.