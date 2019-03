Zwou vun den 3 leschte Kanoune vun der Festung Lëtzebuerg ginn am Kader vun der Expo "Et wor emol ee Kanonéier" gewisen.

Déi nei Ausstellung iwwer d'Artillerie soll de 26. Juni hir Dieren am Musée Dräi Eechelen um Kierchbierg opmaachen.

E Freideg goufen zwou vun den dräi leschte Kanoune vun der Festung Lëtzebuerg dohin transportéiert.

Si goufen 1834 produzéiert a sinn Highlighte vun der neier Expo.

Déi eng Kanoun, déi gewise gëtt, stellt den LCTO zur Verfügung. Si bleift am Musée, bis d'Kasematte vun der Péitruss nees opginn.

Déi aner Kanoun ass definitiv an de Musée Dräi Eechelen geplënnert, si staamt aus de Kollektioune vum Nationalmusée, zu deem de M3E jo gehéiert.

Béid Kanoune waren iwwregens an engem spezialiséierten Atelier zu Bensheim an Däitschland restauréiert ginn. Do waren och nei hëlze Gesteller exakt no den historesche Virbiller gezammert ginn.

E Freideg de Moie goufen d'Kanounen an de Musée bruecht - eleng d'Kanounerouer aus Bronz weit eng 300 Kilo.

Communiqué de presse

Et wor emol ee Kanonéier – Die Artillerie in Luxemburg - Sonderausstellung vom 26. Juni 2019 bis zum 22. März 2020

Wussten Sie, dass aus einer der mächtigsten Festungen Europas nur drei Kanonen erhalten sind? Dass bis zum Ende des 18. Jahrhunderts der Artilleriepark der Festung Luxemburg nur etwa 170 Geschütze unterschiedlichen Kalibers umfasste, während sich auf einem einzigen Schlachtschiff, der berühmten HMS Victory Lord Nelsons, nicht weniger als 104 befanden?

Die Artillerie ist ein Schlüsselelement der Festungen, schließlich führt die Verstärkung der Feuerkraft zu steten Verbesserungen in der Verteidigungskunst. Bastionen, Kasematten, Forts, Pulvermagazine, Kugelgärten, Wagenhäuser für Lafetten, Laboratorien, Gießereien, Kasernen für die Artillerie – alles dreht sich um den alltäglichen Umgang mit den schweren Geschützen.

© Musée national d'histoire et d'art Luxembourg

Kanonen beflügeln die Phantasie. Beginnend mit der abenteuerlichen Geschichte eines dreipfündigen Geschützes, das zum letzten Mal bei den 101 Salutschüssen anlässlich der Geburt Großherzog Jeans am 6. Januar 1921 abgefeuert wurde, zeigt die Ausstellung die Entwicklung der Artillerie in Luxemburg vom ausgehenden Mittelalter bis in die Moderne. Im Laufe der burgundischen, spanischen, französischen, österreichischen, holländischen und preußischen Herrschaft und durch zwei Feuertaufen hindurch – die Belagerungen von 1684 und die Blockade 1795 – werden die Geschütze erobert und zurückerobert, getauscht, verkauft und eingeschmolzen.