Vum 22. bis den 26. Mee ass am Grand Palais zu Paräis déi 4. Editioun vum Salon "Révélations".

De Salon de Révélations ass e Konschtsalon, deen a sengem Genre eenzegaarteg ass an deen d'Artisten an Konschthandwierker op eng besonnesch Manéier an de Mëttelpunkt stellt. Virun 2 Joer ware scho Lëtzebuerger Artisten, déi bei der Biennale "De Mains de Maîtres" am alen Arbedsgebai 2016 matgemaach haten, op dësem Salon derbäi. Dëst Joer ass Lëtzebuerg de Pays d'honneur a stellt an engem eegene Pavillon vun 160 Meter Carré, dee vum Gilles Gardula konzipéiert gëtt, d'Wierker vun 23 Artisten aus. Selektionéiert goufe se vum Kommissär vun der Expo „De Mains de Maîtres“ Jean-Marc Dimanche.

© Christiane Kremer / RTL Radio Lëtzebuerg

Op enger Pressekonferenz hunn de Mëtteg de Mëttelstandsminister Lex Delles an d’Kulturministesch Sam Tanson erkläert, wéi wichteg dës Präsenz fir Lëtzebuerg a besonnesch fir de Beräich vum Handwierk an am Spezielle vum Konschthandwierk ass.

De Choix vum Jury vu Paräis ass ganz séier op den Dossier vu Lëtzebuerg, deen d'Chambre des Métiers eragereecht hat, gefall, esou d'Directrice vum Salon Aurélie Grenier, déi och erkläert, wat dës Visibilitéit dem Land an de Kënschtler ka bréngen.

AUDIO: Extrait Aurélie Grenier

33 Länner sinn am Mee zu Paräis um Salon Révélations vertrueden, eng 40.000 Visiteure ginn erwaart.

© Christiane Kremer / RTL Radio Lëtzebuerg