2016 huet Gossip sech opgeléist, am Mäerz dëst Joer huet d'Beth Ditto annoncéiert, dass si nees on Tour ginn.

Am Kader vum 10. Anniversaire vun hirem Kult-Album "Music For Men" huet den Trio hire Retour annoncéiert. Fir eng éischte Kéier zanter 2012 steet Gossip also nees zesummen op enger Bühn. Optakt ass de 4. Juli a Frankräich, mam Ofschloss den 21. Juli zu London.

A Gossip kënnt och op Lëtzebuerg! De 15. Juli spille si ganz exklusiv och am Atelier.

RTL.lu gëtt Iech d'Geleeënheet, fir gratis beim Concert mat derbäi ze sinn.

Wat musst Dir dofir maachen?



Schéckt einfach eng SMS mam Stéchwuert "gossip" an Ären Numm an E-Mail-Adress op de 62468 (0,50 € / SMS) a gewannt Är Ticketen.



Vill Gléck!



D'Gewënner ginn den 1. Abrëll gezunn a kréien hir Tickete per Mail!