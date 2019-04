De 27. Abrëll ass déi 16. Editioun vum Museksfestival an der Escher Kulturfabrik an um Donneschdeg gouf de Programm der Press presentéiert. V

Ob Rock, Indie oder och Elektro - den Out of The Crowd-Festival limitéiert sech net eleng op ee Genre, mee huet haaptsächlech als Philosophie, de Leit nei Tendenzen aus der Musek ze presentéieren.

Vun engem klengen Indie-Fest huet sech de Festival iwwert d'Joren ëmmer weiderentwéckelt an huet di lescht Joren Bands vun der ganzer Welt op d'Bühnen am ale Schluechthaus krut.

Dëst Joer zielt de Festival en neie Partner, nämlech eng Gewerkschaft. De Jean-Luc de Matteis vum OGBL betount, datt dat vläicht bëssen ongewéinlech ass:



Fir eis als OGBL war et nach ëmmer sou, datt d'Kultur en Deel vum Liewen ass. Mir sinn aktiv a ville Sparten vum Liewen an d'Kultur bréngt d'Leit zesummen. Mir hu schonn a villen kulturellen Organisatioune matgemaach an Evenementer organiséiert. Eisen 1. Mee am Neimënster ass och eng kulturell Veranstaltung. Fir eis ass dat hei komplementar zu eiser 1. Mee-Feier, well mer mengen, datt déi Concerten an de Festival zum Deel nei Saachen erausbréngt, an dat fir déi Jonk a manner Jonk interessant ass. Dat ass en Deel, deen eis wichteg ass matzedroen.



Den 27. Abrëll ass deemno den Out Of The Crowd an der Escher Kufa.

Line-Up:

BEAK> (UK)

BUILT TO SPILL (USA)

PETER KERNEL (CH)

THE MURDER CAPITAL (IRL)

JAYE JAYLE (USA)

LYSISTRATA (FR)

TOWN PORTAL (DK)

KLEIN. (LU)

SAY SUE ME (KOR)

DAMMIT I'M MAD (SE)

THE CHOPPY BUMPY PEACHES (LU)