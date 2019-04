Et ass dee Rendez-Vous fir d’Lëtzebuerger Fantasy- a Science Fiction-Zeen: de LuxCon Festival.

Während zwee Deeg kënne se am Forum Geesseknäppchen nei Spiller entdecken, Auteuren treffen oder sech als hir Lieblings-Figur verkleeden.

Mëttlerweil zielt de Festival an der Moyenne ëm di 5.000 Visiteuren. A genee sou wéi d’Popularitéit vun der LuxCon wiisst, gëtt och d’Lëtzebuerger Fantasy- a Science Fiction-Zeen ëmmer méi grouss, seet de Gérard Kraus, President vun der “Science Fiction & Fantasy Society”. Seng Passioun fir dës Welt hält scho méi wéi 20 Joer laang un. A senger Studentenzäit hätt hie sech méi mam Thema ausernee gesat an et interessant fonnt – bis haut.

D’Zil vun der LuxCon wier et, mat anere Fans vum Genre dës alternativ Kultur ze feieren.

Um Sonndeg ass de leschten Dag vun der LuxCon, wou dann och decidéiert gëtt, wien de schéinste Kostüm vun allen huet.

Méi Fotoen dann um Sonndeg!