Duerch den Erfolleg vun Zeechentrickserië wéi Sailor Moon oder Mila hunn déi japanesch Bande dessinnéeë sech an den 90er an Europa etabléiert.

Dass et och hei am Land Kënschtler ginn, déi sech ganz dem Manga-Stil verschriwwen hunn, dat beweist d’ Ausstellung “Manga Made in Luxembourg”, déi den Ament am Ale Stadhaus zu Déifferdeng leeft.

"Ech molen immens gäre weiblech Personnagen, well do kann een ebe méi schéi Kleeder dohinner molen."

Déi selbststänneg Mangaka Sabrina Kaufmann verbënnt an hirem kënschtleresche Schafen hir Passioun fir d’Moud mat der Faszinatioun fir déi fantastesch Manga-Wiese mat de grousse Bambi-Aen. Duerch vill kleng Detailer, haucht Si hire Figuren Individualitéit an. Hire Style beschreift d'Kënschtlerin als feminin an elegant.

"Et muss ee probéieren ëmmer ze wëssen, wat an der Welt geschitt."

D'Kumiyo ass eng japanesch Illustratrice, déi zanter 2015 zu Lëtzebuerg lieft. Si huet scho fréi hir Leidenschaft an hiert Talent fir d’Zeechnen entdeckt. Mol schwaarz-wäiss a filigran, mol konterbont an expressiv..., d’Kënschtlerin jongléiert gäre mat verschiddene Stiler. An hire Wierker erzielt Si fantasievoll Geschichten, fir déi Si sech gären um alldeegleche Liewen inspiréiert. A Si beschäftegt sech ëmmer gär mam Thema Léift.

"Vill Fantasy-Elementer, e bësse Mëttelalter, e bësse méi modern, ..."

Am Claudio Valentino Sorgo sengem konterbonte Manga-Universum, dominéiere Geschichten aus dem Fantasy-Beräich. De Kënschtler interesséiert sech fir alles, dat an enger anerer Welt spillt.

Nach bis de 27. Abrëll kann een sech dës Expo am Ale Stadhaus zu Déifferdeng ukucken. Den 20. an de 25. Abrëll gi speziell Ateliere proposéiert fir déi, déi léiere welle wéi ee seng ganz eege Mangastory kreéiert.