En Donneschdeg de Moie goufen déi offiziell Lëscht mat de Filmer fir déi 72. Editioun vum Festival de Cannes publizéiert.

Mat op dëser Lëscht stinn och 3 Lëtzebuerger Co-Produktiounen: "Les Hirondelles de Kaboul" vu Melusine Productions, "Viendra le Feu" (Am Original "O que arde") vun Tarantula a "Chambre 212" (Och nach: Musique de la Chambre") vu Bidibul.

Hei d'Schreiwes

Les sélections 2019 du Festival de Cannes et d'Annecy font la part belle aux coproductions luxembourgeoises! (18.04.2019)

Communiqué par: Fonds national de soutien à la production audiovisuelle Les couleurs du Grand-Duché seront bien représentées cette année aux prestigieux festivals de Cannes et d'Annecy.

3 films en compétition officielle «Un certain regard» au Festival international du film de Cannes (14-25.05.2019)

Chambre 212, long-métrage écrit et réalisé par Christophe Honoré et coproduit par Bidibul Productions avec la France et la Belgique.

Les Hirondelles de Kaboul, long-métrage d'animation réalisé par Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec, une coproduction Melusine Productions avec la France et la Suisse.

Viendra le feu, long-métrage réalisé par Olivier Laxe et coproduit par Tarantula Luxembourg avec l'Espagne et la France. Le film a été soutenu par le Film Fund dans le cadre des aides Cineworld.

3 films en sélection au Festival international du film d'animation d'Annecy (10-15.06.2019)

En compétition dans la catégorie «Contrechamp»: le documentaire Zero Impunity réalisé par Nicolas Blies, Stéphane Hueber-Blies et Denis Lambert est une production a_Bahn & Melusine Productions avec la France.

En compétition dans la catégorie «Films de télévision»: la série TV Fox & Hare réalisée par Mascha Halberstad et Tom van Gestel est une coproduction Doghouse Films avec la Belgique et les Pays-Bas.

En sélection «Séances événements»: le long-métrage Le Voyage du Prince réalisé par Jean-François Laguionie et Xavier Picard est une coproduction Melusine Productions avec la France.

Weider Detailer iwwert d'Filmer an de Festival vu Cannes bei de Kollege vu 5Minutes.