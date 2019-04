Am Ganze goufen 33 Projeten agereecht an eng 15 Milliounen Euro ugefrot.

De Gros vun de Suen, 6.637.000 Euro, goufen ausginn, fir d'Produktioun vun 8 verschiddenen audiovisuelle Produiten. 180.000 Euro dogéint sinn u 4 Produite gaangen, wou een aktuell nach am Gaangen ass, fir d'Dréibuch ze schreiwen respektiv z'adaptéieren.

Schonn am Mäerz goufe 6,67 Milliounen Euro fir 13 Projeten accordéiert.

Communiqué vum Fonds national de soutien à la production audiovisuelle

Publication des décisions prises par le Comité de sélection du Film Fund Luxembourg (19.04.2019)

À l'issue de la séance de décision des sessions des 15, 16, 17, 18 et 19 avril 2019, le Comité de sélection* du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle a décidé d'accorder des aides financières sélectives (AFS) pour un montant total de 6.817.000 € aux 12 projets audiovisuels suivants:

Aide financière sélective (AFS) à l'écriture et au développement pour un montant total de 180.000 €

• Crise et chuchotement – montant alloué: 60.000 € – budget global de développement: 67.000 € – pourcentage de l'AFS: 89,55 % – long-métrage documentaire – auteurs-réalisateurs: Joseph Mayor, Laurent Moyse – production: Rishon Films.

• Krieg und Erinnerung – montant alloué: 30.000 € – budget global de développement: 115.000 € – pourcentage de l'AFS: 26,09 % – long-métrage documentaire – auteure-réalisatrice: Loretta Walz – production: Amour Fou Luxembourg.

• Slocum – montant alloué: 30.000 € – budget global de développement: 248.721 € – pourcentage de l'AFS: 12,06 % – long-métrage d'animation – auteure: Anik Le Ray – auteur-réalisateur: Jean-François Laguionie – production: Melusine Productions.

• Les nuits – montant alloué: 60.000 € – budget global de développement: 129.396 € – pourcentage de l'AFS: 46,37 % – projet en réalité virtuelle – auteur-réalisateur: Bertrand Mandico – production: Les Films Fauves.

Aide financière sélective (AFS) à la production pour un montant total de 6.637.000 €

• Kommunioun – montant alloué : 2.300.000 € – budget global du projet: 4.064.286 € – pourcentage de l'AFS: 56,59 % – long-métrage de fiction – auteure: Régine Abadia – auteur-réalisateur: Jacques Molitor – production: Les Films Fauves – début du tournage prévu pour octobre 2019.

• Cosmos Within Us – montant alloué: 252.000 € – budget global du projet: 782.836 € – pourcentage de l'AFS: 32,19 % – projet en réalité virtuelle – auteur: Ben Farry – auteur-réalisateur: Tupac Martir – production: a_BAHN – début du tournage prévu pour juin 2019.

• Les blagues de Toto – montant alloué: 1.350.000 € – budget global du projet: 7.999.617 € – pourcentage de l'AFS: 16,88 % – long-métrage de fiction – auteurs: Gaël Leforestier, Julien Leimdorfer, Mathias Gavarry – auteur-réalisateur: Pascal Bourdiaux – production: Bidibul Productions – début du tournage prévu pour juin 2019.

• Saules aveugles, femme endormie – montant alloué : 900.000 € – budget global du projet: 6.000.000 € – pourcentage de l'AFS: 15,00 % – long-métrage d'animation – auteur-réalisateur: Pierre Földes – production: Doghouse Films – début de la fabrication prévu pour juillet 2019.

• Die Mucklas – montant alloué: 1.550.000 € – budget global du projet: 7.613.316 € – pourcentage de l'AFS: 20,36 % – long-métrage de fiction – auteur: Thomas Springer – réalisateur: Ali Samadi Ahadi – production: Amour Fou Luxembourg – début du tournage prévu pour octobre 2019.

• Les épouvantails (Cineworld) – montant alloué : 50.000 € – budget global du projet: 499.952 € – pourcentage de l'AFS: 10,00 % – long-métrage de fiction – auteur-réalisateur: Nouri Bouzid – production: Samsa Film.

• Streams (Cineworld) – montant alloué : 140.000 € – budget global du projet: 743.000 € – pourcentage de l'AFS: 18,84 % – long-métrage de fiction – auteur-réalisateur: Mehdi Hmili – production: Tarantula Luxembourg.

• Under the Skin (Cineworld) – montant alloué : 95.000 € – budget global du projet: 363.500 € – pourcentage de l'AFS: 26,13 % – projet en réalité virtuelle – auteurs: Andressa Dos Santos, Jonathan Vieira, Raphael Cruz – auteur-réalisateur: João Inada – production: Tarantula Luxembourg.

Pour information : Le Comité de sélection a analysé 33 projets pour un montant total d'aides sollicitées de 15.122.908 €.

*pour rappel: le Comité de sélection est composé de Boyd van Hoeij (Président), Guy Daleiden, Karin Schockweiler, Gabriele Röthemeyer et Meinolf Zurhorst. Sarah Bamberg, secrétaire du comité.