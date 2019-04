E Méindeg de Moien ass et d'Nouvelle, dass den däitsche Filmkomponist an der leschter Nuecht am Alter vun 91 Joer gestuerwen ass.

Dat huet seng Duechter géintiwwer der Noriichtenagence dpa confirméiert. Do virdrun hat de Bayerische Rundfunk gemellt, dass de Martin Böttcher dout wier. De Frënn vun de Winnetou-Filmer dierft de Martin Böttcher ee Begrëff gewiescht sinn. Hien huet fir am Ganzen zéng Karl-May-Filmer d'Musek komponéiert. Hie war domat ee vun den erfollegräichste Filmkomponisten aus Däitschland. Hien huet och d'Musek komponéiert gehat fir Filmer wéi "Die Halbstarken" mam Horst Buchholz. De Martin Böttcher, den op engem Ouer näischt héieren huet, hat sech wärend dem Zweete Weltkrich a Gefaangenschaft selwer Gittar bäibruecht. Nom Krich huet hien zu Hamburg beim Nordwestdeutschen Rundfunkt am Orchester gespillt. 1954 huet sech de Martin Böttcher, deen u sech Pilot war, definitiv fir d'Komponéieren entscheet.