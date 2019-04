Mat 16 Joer huet en d’Schoul ofgebrach, huet 5 Joer laang op der Strooss an a Pubs seng Musek gespillt.

De groussen Duerchbroch ass him mat engem Lidd gelongen, dat hie fir seng Ex-Frëndin geschriwwen huet: "Let her go". 7 Joer ass dat schonn hier an Samschde war de Mike Rosenberg a.k.a. Passenger elo erëm zu Lëtzebuerg. Virun ausverkaaftem Haus huet hie säi 6. Concert zu Lëtzebuerg gespillt. Ouni Band, ouni Orchester – just hie mat senger Gittar, wat fir eng ganz besonnesch Stëmmung gesuergt huet.

Puer Stonne viru sengem Optrëtt hu mir de britesche Museker getraff. Hien huet eis verroden, dass den Open-Air-Concert 2017 an der Abtei Neimënster bis elo säin Highlight hei gewiescht wier. E géif sech awer am allgemengen op all Concert zu Lëtzebuerg freeën. Zanter sengem groussen Duerchbroch huet sech vill fir hie geännert.

Momentan ass hien erëm op Europa-Tour an am November spillt hie souguer zwee Concerten a Südafrika. Ma och wann hien immens frou iwwert säi Succès ass, a senge Lidder mierkt een deelweis, dass dat aalt Liewen him och heiansdo feelt an dass en och scho mol no Doheem verlaangert.

Fir net ze vergiessen, wou hien ugefaangen huet, spillt hien all puer Joer vereenzelt Concerten op der Strooss. Heiansdo eleng, heiansdo mat anere Museker zesummen.

Dass de Mike Rosenberg en Talent fir d’Musek huet, huet hien absolut bewisen. Ma mir hunn eis gefrot, ob hien och soss nach verstoppten Talenter huet. Doropshin huet en eis verroden, dass e 5 Joer laang an engem Restaurant geschafft huet. E géif also gär kachen, ma géif awer net behaapten, dass en dat gutt kéint. Eis a senge Fans ass et da wuel léiwer, hie bleift bei der Musek. Do wier anscheinend och schonn en neien Album an der Maach. Méi wollt hien dozou awer nach net verroden.