Wéi et den däitsche Medien no heescht, ass déi bekannten däitsch Actrice no kuerzer Krankheet gestuerwen.

D'Hannelore Elsner huet hir Carrière am Theater zu München an zu Berlin ugefaangen. Beim grousse Publik war si virun allem wéinst hirer Haaptroll an der ARD-Serie "Die Kommissarin" bekannt. Ënnert anerem huet si Auszeechnunge fir hir Roll am Film "Die Unberührbare" vum Oskar Roehlers kritt. Am Joer 1997 krut d'Schauspillerin d'Bundesverdienstkreuz fir hir Leeschtungen iwwerreecht kritt. D'Hannelore Elsner ass Ouschtersonndeg, also den 21. Abrëll 2019 gestuerwen.