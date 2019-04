Et gouf scho laang doriwwer spekuléiert, elo huet den Oscar-Gewënner Rami Malek offiziel seng Zouso ginn.

Mat "Behemian Rhapsody" sollt de Rami Malek deene meeschte Leit bekannt sinn. D'nächst Joer kënne mir dann dem Acteur seng schauspilleresch Leeschtung am néien James Bond bewonneren. Den Titel ass weiderhin onbekannt.

Schonn am Februar sollten d'Acteuren nieft dem Daniel Craig an den Titel vum Film virgestallt ginn, mä duerch Problemer missten d'Produzenten dëst dann op de 25. Abrëll verleeën. D'Skript huet misste geännert ginn an een anere Regisseur gouf engagéiert, alles op Wonsch vum Bond-Duersteller Daniel Craig. Verschidden Zeene gi laut de Medien an Italien gedréit a Schauspiller vu fréiere Filmer wéi "Skyfall" an "Spectre" sinn och erëm mat derbäi.

Den 8. Abrëll 2020 ass den offizielle Kinosstart vum Bond 25, a soll de leschten James-Bond-Film vum Daniel Craig sinn.