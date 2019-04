Den Acteur an Dallas-Star Ken Karcheval ass dout. Hien ass op Ouschtersonndeg am Alter vun 83 Joer gestuerwen.

Mam Ken Karcheval ass e weidere Star aus der US-Kultserie "Dallas" gestuerwen. Den Acteur ass e Sonndeg a senger Heemecht Clinton an Indiana verscheet. Dat huet säi Manager Jeff Fisher en Donneschdeg matdeelt. D'Begriefnes ass am Familljekrees. Iwwer d'Ursaach vum Doud ass näischt gewosst.

Berühmt gouf de Karcheval duerch seng Roll als Cliff Barnes, den éiweg ënnerleeëne Rival vum J.R. Ewing, gespillt vum Larry Hagman, deen 2012 am Alter vun 81 Joer u Kriibs gestuerwen ass. D'Barbara Bel Geddes, déi d'Miss Ellie gespillt huet, ass 2005 u Kriibs gestuerwen.

Dallas, e Familljendrama ëm Suen, Muecht an Intrigen ass 14 Joer laang an den USA gelaf. 356 Emissioune goufen a 67 Sproochen iwwersat an an 90 Länner gewisen, sou vill wéi keng aner US-Serie. De Ken Karcheval huet an all Staffel matgespillt, och bei der spéiderer Suitte vun 2012 bis 2014 war hie mat dobäi.