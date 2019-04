Um Starring Europe, e Festival mat europäesche Filmer zu Los Angeles, ass d'US-Première vum Superjhemp Retörns

Nom risegen Erfolleg a Lëtzebuerg an Ëmgéigend gëtt de Film vum Félix Koch och ganz feierlech op déi amerikanesch Leinwand bruet. An engem offizielle Facebook-Post vum Organisateur beschreiwen d'Amerikaner de Superjhemp Retörns als gréisste lëtzebuergeschen Kinohit vun alle Zäiten. Éier d'Kachkéis-Virstellung awer lass geet, steet nach de polneschen Kuerzfilm "Casting" um Programm. An dësem Film ass ee jonken Filmstudent op der Sich no Leit fir d'Schlusszeen vun "The Godfather" nozestellen a mécht schlussendlech en Opruff an engem Kannerheem.

D'englesch iwwersate Versioun vum Superjhemp wäert Sonndes den 12. Mee um 16 Auer Lokalzäit am Aero Theater gewise ginn.