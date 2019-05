Déi 69. Editioun vum däitsche Filmpräis gëtt dëst Joer den 3. Mee am Berliner Palais verginn a gëtt ënnert anerem vum Désirée Nosbusch moderéiert.

Nieft der bekannter lëtzebuergescher Schauspillerin Désirée Nosbusch, soll och den Tedros Teclebrhan den däitsche Filmpräis dëst Joer moderéieren. Den Teclebrhan hat säin Duerchbroch mat senger eegener Comedysendung a war op der Berlinale am Drama-Film "Systemsprenger" ze gesinn. D'Désirée Nosbusch huet viru kuerzem an der Serie "Bad Banks" matgespillt.

Dëst Joer sinn erëm eng Rei Filmer, Acteuren a Regisseure nominéiert a kënnen a verschiddene Kategorien, wéi beschte Schauspiller oder beschte Film, geéiert ginn. Ënnert anerem d'Filmer "Grundermann", "Transit" an "Der Junge muss an die frische Luft", wou et em den Hape Kerkeling a seng Kandheet geet, si mat dobäi.

Déi sougenannte "Lolas", wéi d'Präisser heeschen, wäerten am ganzen an 18 Kategorien iwwerreecht ginn.

Géint 22.55 Auer iwwerdréit den ZDF de ganzen Filmpräis-Owend.