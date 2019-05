No der Gebuert vum Archie Harrison huet sech d'Ekipp vun der "Schnëssen"-App op d'Sich no Äntwerte gemaach.

"It's a boy!", huet et geheescht, wéi de Puppelche vum Meghan an Harry do war.

Ma wéi hätt een dat op Lëtzebuergesch gesot?

D'Nathalie Entringer vum Institut fir lëtzebuergesch Sprooch- a Literaturwëssenschaft vun der Uni Lëtzebuerg, wou och d'Schnëssen-App geréiert gëtt, huet an den Datesätz nogekuckt, wéi een "e männlechen Nokommen op Lëtzebuergesch" bezeechent - Jong, Bouf oder awer éischter Fils.

An der Schnëssen-App war nämlech dëse Saz ze iwwersetzen: "Mein Sohn hat ganz alleine Pfannkuchen mit Eiern und Milch gemacht." Do goung et also schonn ëm méi e grousse Jong oder Bouf oder Fils, ma e gudden Indice ginn déi an d'App erageschwaten Äntwert mat Sécherheet.

Wéi sot Dir fir e männleche Puppelchen: Jong, Bouf oder Fils?

Bei den 1.007 Sätz, déi ausgewäert goufen, hat de Jong mat 67% d'Nues vir, duerno de Bouf mat 35% an zum Schluss de Fils mat 4%.

Vergläicht een d'Verdeelung vun de Preferenze mam Alter, da kann ee feststellen, datt de "Jong" bei de Leit ënner 34 méi beléift ass wéi bei den aneren Alterskategorien.

Kuckt een d'Geschlecht vun de Participanten, da mierkt een, datt de "Bouf" bei de Männer proportionell nach méi heefeg ass wéi bei de Fraen. D'Konklusioun vum Nathalie Entringer: "Dëst kéint als en Indice op Sproochwandel gedéit ginn, vu datt d'Fraen an der Reegel, wat dat ugeet, méi progressiv sinn."

Dir wëllt matschnëssen?

D'App "Schnëssen" ass ganz spilleresch opgebaut, esou geet et zum Beispill drëm ze beschreiwen, wat een op engem Bild gesäit oder eppes ze iwwersetzen. Esou soll gesammelt ginn, wat alles am Lëtzebuergesche virkënnt, e Richteg oder Falsch gëtt et do net, et geet ëm d'Erhiewe vun Daten respektiv Donnéeën, net ëm d'Verbesseren oder d'Virschreiwen. Déi eenzel Äntwerte ginn opgeholl an un d'Uni geschéckt, dat mécht d'App vum selwen.

D'App Schnëssen – Är Sprooch fir d'Fuerschung gëtt et fir iOS an Android. Se ass gratis.