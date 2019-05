De Samschdeg, 11. Mee gëtt déi 13. Editioun vun der Nuecht vun de Kathedralen an der Kathedral vu Lëtzebuerg organiséiert.

Fir dës Nuecht gëtt et an der Kathedral an der Stad en extrae Programm. Dir fannt en hei drënner.

Programm

19h30-23h00: Ausstellung an der Sakristei: "Erbstücke" / Exposition à la sacristie: «Objets du patimoine»

20h00: Konferenz: "Von getrennten Schulhöfen und gemeinsamen Idealen: Unterrichtswesen im Schatten der heutigen Kathedrale" (LB), Marc Jeck, Historiker

20h30: Trëppeltour: "Spurensuche auf dem Campus Notre-Dame" / Promenade: «Explorations sur le site Notre-Dame» / Départ: Kathedral → Kongregatiounskierch

20h45: Concert: «Méditations», Paul Breisch, organiste titulaire

21h15: Trëppeltour: "Spurensuche auf dem Campus Notre-Dame" / Promenade: «Explorations sur le site Notre-Dame» / Départ: Kongregatiounskierch → Kathedral

21h45: Conférence: "Deux cours d'école, un objectif commun: L'éducation au pied du clocher de Notre-Dame de Luxembourg" (FR), Marc Jeck, historien

20h30-21h45: Meditative Gank bei de Votivaltor / Passage méditatif devant la Consolatrice

22h45: Salve Regina

23h00: Enn / Fin

Den Entrée ass fräi. / Entrée libre

Weider Infoen op: www.cathol.lu

Och a Frankräich gëtt d'Nuecht vun de Kathedralen a méi wéi 30 Kathedralen en nächste Samschdeg, 11. Mee 2019, gefeiert.

Informatiounen dozou ginn et op: www.nuit-des-cathedrales.org