Eng ganz politesch Biennale suergt fir vill Diskussiounen.

Beim Arsenale zu Venedeg, do wou fréier Schëffer gebaut goufen, steet e Schëff op engem Unhänger. Et ass just nieft der Plaz, wou ee sech kann eppes z'iessen an ze drénke siche goen, wann een op der Konschtbiennale ass a sech eng ganz Rei vun den Ausstellungen a Pavillonen, dorënner och dee Lëtzebuerger, ukucke geet.

Et ass de Wrack vun engem Flüchtlingsboot, op deem honnerte Mënschen 2015 hiert Liewe gelooss hunn, viru Lampedusa matten am Mëttelmier. D'"Barca Nostra" steet do ouni kloer Signalisatioun, et begéint een der Bedeitung bal eréischt, wann een duerch de Katalog drop opmierksam gemaach gëtt. D'Iddi vum Schwäizer Kënschtler Christoph Büchel gëtt zum Deel kritesch diskutéiert, d'Meenunge ginn auserneen. Duerf een esou e klore politesche Statement op enger Plaz maachen, wou aner Kënschtler hir Konscht weisen, sécher och hir Iwwerleeungen dra leeën, mä se kreativ opschaffen?

Dëst Thema gräift och am Lëtzebuerger Pavillon de Marco Godinho a sengem Wierk "Written by water" op.

"Written by water"

Och de Gewënner vum "Gëllene Léiw" aus Litauen paakt en Aktualitéitssujet un. Am Wierk "Sun & Sea (Marina)" gëtt sech mat der Duerstellung vun enger Plage mat den Themen Ëmweltzerstéierung, Klimawandel an Aartestierwe befaasst.

Donieft ass bei der 58. Biennale vu Venedeg och den amerikanesche Sculpteur Jimmy Durham mat engem Gëllene Léiw fir säi Lieweswierk ausgezeechent ginn.

"Musk Ox" vum Jimmie Durham / © AFP

D'Biennale dauert bis den 24. November.