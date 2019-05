Zanter 2011 ass d'Biennale e feste Rendezvous an der Lëtzebuerger Konscht-Zeen an e wichtege Bestanddeel vun der Stroossener Kultur-Landschaft.

144 Dossiere goufe fir dës Editioun agereecht, 23 dovunner goufe vun engem Jury zeréckbehalen. Zu dëser Biennale gehéieren och dräi verschidde Präisser, mam Zil, d'Kënschtler an hirem Schafen an an hirer Entwécklung z'ënnerstëtzen.