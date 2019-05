De Superjhemp huet et no sengem grousse Succès zu Lëtzebuerg bis op de groussen Ecran an den USA gepackt.

Am Kader vum EU-Film-Festival “Starring Europe” huet de Film seng US-Première gefeiert – net mat Kachkéis, dofir awer mat Lëtzebuerger Wäin. Mä wéi ass de Film beim Public ukomm? A verstinn d’Amerikaner de Lëtzebuerger Humor?

Hollywood – wou den Darth Vader a Spiderman duerch d’Stroosse lafen an déi gréisst Staren hir Hänn- a Foussofdréck veréiwegen. A just ëm den Eck flitt de Superjhemp iwwert de groussen Ecran. D’Sandrine Scheller vum Lëtzebuerger Konsulat ass selwer mam Superjhemp opgewuess a presentéiert hien haut eng éischte Kéier dem amerikanesche Publikum um EU-Film-Festival. “Ech si gespaant drop wéi dat hei eriwwer kënnt an ech versichen dat an de Kontext ze setzen, fir dass de Public och eise Lëtzebuerger Humor richteg versteet”, erkläert d’Sandrine Scheller. En anere Challenge wier et den Amerikaner ze erkläre wat Kachkéis ass.

Dëse Festival bitt d’Méiglechkeet d’Lëtzebuerger Kultur ausserhalb vu Lëtzebuerg ze verbreeden. An dat ass ënnert anerem de Verdéngscht vum Pit Biwer, Hollywood-Reporter an Éiere-Konsul vu Lëtzebuerg. Viru 6 Joer hätt sech e Grupp vu Konsulen aus den EU-Länner getraff fir eng kulturell Aktioun ze starten, mam Zil d’Diversitéit vun der EU ze weisen an dem amerikanesche Public méi no ze bréngen. E Filmfestival zu LA wier do déi perfekt Léisung gewiescht, seet de Pit Biwer.

Ënnert de Spectateure sinn awer och puer Lëtzebuerger Expats déi sech d’Filmpremière vum Superjhemp net wollten entgoe loossen. Fir de Jerry Franck, selwer Film-Produzent deen an den USA lieft, wier et déi éischt Kéier gewiescht dass hien e Film op Lëtzebuergesch zu Los Angeles gesinn huet. Och aner Expats soen dass ee sech direkt wéi doheem géing fillen.

De Lëtzebuerger Anti-Held schéngt awer och bei den Amerikaner Androck hannerlooss ze hunn. D’Cali Gilbert zum Beispill huet de Film super fonnt, virun allem well ee méi iwwert déi verschidde Kulturen a Politiker vu Lëtzebuerg konnt gewuer ginn. An de Richard McNeace krut duerch de Film Loscht op Lëtzebuerg ze reesen a Kachkéis z’iessen – wéinst de Superkräften déi een anscheinend kritt.

Nieft der Reklamm fir Kachkéis, kéint esou eng Lëtzebuerger Produktioun zu Hollywood nach aner Virdeeler fir Lëtzebuerg matbréngen. Wann d’Lëtzebuerger Cinematographie hei e gutt Bild vu sech gëtt, hëlleft dat fir Distributeuren ze fannen an d’Dieren fir Lëtzebuerger Realisateuren opzemaachen, esou d’Sandrine Scheller.

A wann de Superjhemp dat hikritt, ass een ee richtegen Held.