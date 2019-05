De Star-Architekt Ieoh Ming Pei ass am Alter vun 102 Joer gestuerwen. Hie gouf ënnert anerem duerch d'Glaspyramid um Paräisser Louvre berühmt.

Hie war ee vun de wichtegsten Architekte aus eiser Zäit. Seng Handschrëft huet en op ville Gebaier uechtert d'Welt hannerlooss: Zu Tokyo, zu Hong Kong, New York, Washington, Paräis, Berlin an och zu Lëtzebuerg.

An der Nuecht op en Donneschdeg ass den US-Architekt mat chinesesche Wuerzelen am Alter vun 102 Joer gestuerwen. Dat hu seng Bouwen zu New York matgedeelt.

De 26. Abrëll 1917 ass den Ieoh Ming Pei zu Guangzhou a China op d'Welt komm, huet zu Shanghai studéiert an 1939 an d'USA weider léiere gaangen. Nodeems fir d'éischt de Krich tëscht China Japan an dono den 2. Weltkrich ausgebrach sinn, huet säi Papp him geroden an den USA ze bleiwen. Säi Studium beim Walter Gropius, ee vun den Haaptleit vum Bauhaus, huet hien a Richtung Architektur gefouert. Seng éischt Aarbecht hat en zu New York bei engem bekannten Immobilien-Entrepreneur. Den Duerchbroch als Architekt hat hien 1964, wéi d'Jackie Kennedy-Onassis hie gefrot huet d'John.F.Kennedy-Bibliotéik z'entwerfen. Seng Konscht a säi Schaffen kann ee mat zwee wichtege Wierder beschreiwen: Transparenz a Beweeglechkeet. D'Luucht spillt an all senge Gebaier eng wichteg Roll. Och am Mudam.

2009 hat de Pei eng vun de bedeitendsten internationalen Auszeechnungen an der Architektur, "d'Royal Gold Medal" a Groussbritannien iwwerreecht kritt.