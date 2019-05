Um 21 Auer fänkt de Eurovision Song Contest an Israel un a gëtt ënnert anerem um ARD iwwerdroen. 26 Länner maachen bei dëser 64. Editioun mat.

D'Final vum 64. Eurovision Song Contest fänkt e Samschdeg um 21 Auer un, dat ënnert dem Slogan "Dare to dream!". Organiséiert gëtt et dës Kéier zu Tel Aviv, méi genee am internationale Kongresszenter.

Am ganzen 26 Länner sinn bei der Finall dobäi, déi sougenannte "Big Five" (Däitschland, Frankräich, Italien, Spuenien a Groussbritannien) an d'Land, dat den Contest organiséiert, also Israel, waren direkt fir d'Finall qualifizéiert.

D'Gewënnerin vun 2018 wärend enger leschter Prouf vir hiren Optrëtt wärend der Finall. / © Jack GUEZ / AFP

En Dënschdeg, an der éischter Halleffinall haten sech 10 Länner qualifizéiert, en Donneschdeg waren et dann an der 2. Halleffinall nach eemol 10 Natiounen déi et Finall gepackt haten.