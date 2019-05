Nach ni waren esouvill Lëtzebuerger Koproduktiounen an der Selektioun zu Cannes wéi dëst Joer.

Sécher ee Grond fir déi vill zefridde Gesiichter um Lëtzebuerger Pavillon.

De Premier, dee jo och responsabel fir de Film ass, huet de Weekend nämlech nach weider gutt Noriichte mat op d’Croisette bruet.

Zanter 18 Joer ass de Lëtzebuerger Pavillon déi Plaz, wou sech de Filmsecteur zu Cannes gesäit, fir ze schaffen a vun der flotter Vue op d’Mier ze profitéieren. D'Wieder huet zwar de Weekend net matgespillt, mee dofir koum de Premier Xavier Bettel mat Noriichten.

Méi Sue fir de Lëtzebuerger Film an domadder och kloer fir Lëtzebuerger Koproduktiounen, ouni déi de Secteur net kéint iwwerliewen an déi, wéi déi 4 Koproduktiounen dëst Joer op der Croisette beweisen, Lëtzebuerg op internationale Festivaller placéieren. E laangjärege Partner vu Lëtzebuerg a punkto Koproduktioun ass Irland. Ëmsou méi houfreg war de Guy Daleiden, Direkter vum Filmfong, eng nei Kooperatioun mat den Ire virzestellen, eng Kooperatioun speziell fir Regisseurinnen an Zeenaristinnen.

De Superjhemp ass elo och zu Cannes ukomm, nodeems en zu Berlin a Los Angeles war. Ob en dann elo wierklech deemnächst wäert franséisch schwätzen, bleift ofzewaarden.