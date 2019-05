Vu Verdi bis Sting, vu Laurel/Chaplin bis Aznavour, vum Musical "Cabaret" bis bei eng nei Adaptatioun vum Mäerchen "Rabonzel".

87% Auslaaschtung vun de verschiddene Säll, iwwer 52 000 Spectateuren, dorënner 2000 neier, dat ass an Zuelen ausgedréckt de Bilan vun der nach lafender Saison an de Stater Theateren. An där Continuitéit soll och weidergeschafft ginn an dat mat engem neie Programm, deen och 2019/2020 en héije Qualitéitscritère huet an de Beräicher Danz, Oper an Theater.

An deem Programm begéint een an der Saison 2019/2020 Klassiker, zäitgenëssesch Opféierungen an och esou Nimm wéi Stan Laurel, Charlie Chaplin, Charles Aznavour, Sting a Cabaret.

Dat lackelt och ëmmer nees Leit un, déi soss dacks nach zécken de Schrëtt an d'Theatersäll ze maachen.

Den Direkter Tom Leick iwwer d'Programmatioun

Co-Produktioune maache mam Ausland an dobäi och Kënschtler vu Lëtzebuerg mat eranhuelen ass een Haaptuleies vum Direkter Tom Leick ginn. Do geet et net nëmmen ëm Schauspiller oder Regisseuren, mä och ëm Leit, déi am Dekor oder am technesche Beräich schaffen.

Fir déi nei Saison setze Kapuzinertheater a Groussen Theater da weider op hir grouss Stäerkten. Grouss international Nimm vun Danz an Theater-Truppen a Compagnien, déi regelméisseg kommen, awer och e puer ganz nei Haiser, déi Statioun maachen zu Lëtzebuerg.

An der Oper gëtt weider zesummegeschafft iwwer den europäesche Réseau ENOA an natierlech mam OPL an dem Ensembel Lucilin.

"Rabonzel" / © theatres.lu

Am Theater an Danz sinn d'Nimm vun de bekannte Lëtzebuerger Acteuren a Regisseuren quasi all an der Programmatioun ze fannen. An och d'Mäerchen "Rabonzel" kënnt an enger neier Adaptatioun am Dezember op d'Bühn.

Zwee Theme stinn an der nächster Saison a verschiddenen Zyklen am Mëttelpunkt: "Gewalt" an "Europa".

Déi nei Saison an de Stater Theateren