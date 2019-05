De Mudam huet sech fir de Mount Mee e Konzept ausgeduecht, fir hir Kollektioun méi no un d'Leit ze kréien.

Mat "Fresh Window" kann een den Ament a 24 Geschäfter an der Staat Konschtwierker vum Musée an hire Fënsteren oder Raim entdecken. Eng Iddi, déi och bei de Geschäftsleit gutt ukomm ass.

D’Kollektioun vum Mudam zielt mëttlerweil ëm déi 700 Wierker, déi zënter de Mëtt 90er Joren ausgebaut gëtt. Fir d'Ekipp vum Mudam war de Projet Fresh Window och eng logistesch Erausfuerderung, well si jo genau definéiere missten, wat wou kéint erapassen. Dat heescht, de Choix vun de Wierker gouf dann och a Funktioun vun de Raimlechkeete getraff.

De Sascha Hoffmann ass Proprietär vum Smoojo a verkeeft Frozen Yogurts a Smoothien. D’Initiativ huet him gutt gefall an hien huet sech eng ganz faarweg Molerei vum Jean-Luc Moerman erausgesicht, eng Toile, déi gutt an d'Konzept vu sengem Buttek passt.

D‘Wierker, déi een ze gesi kritt, representéieren all méiglech Konschtdisziplin an déi ënnerschiddlechst Commercen hu sech hei bedeelegt, ob Dekoratiouns- oder Kleedergeschäft, Bäcker oder och nach Wäin-Buttek. De Guy Tabourin vun der Vinoteca huet de Projet als eng gutt Geleeënheet gesinn, d’Konscht an den Alldag vum Wäin-Verkaf ze integréieren.

D’Fënstere vun de Stater Geschäfter kann ee sech nach bis de 26. Mee méi genau ukucken, fir dat eent oder anert Konschtwierk ze entdecken.