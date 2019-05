Wärend e puer Deeg ass um Internetsite "DoTheyKnowItsEurope" e Countdown gelaf, deen d'Leit rätsele gelooss huet. Elo ass d'Kaz aus dem Sak.

Mat engem Countdown huet alles ugefaangen an e Mëttwoch gouf et dann de grousse Showdown, wou dann endlech relevéiert gouf, ëm wat et sech géif dréien.

Ufank der Woch huet de Jan Böhmermann iwwert déi sozial Netzwierker e Link gepost, deen e Countdown ugewisen hat a natierlech Froen opgeworf huet. Virun allem op Reddit gouf anstänneg gerätselt an et gouf souguer am Quellecode vun der Page ronderëmgesicht. Hei gouf d'Wuert "Ibiza" ënnert anerem fonnt, dat natierlech vill Leit hoffe gelooss huet, dass weider Revelatiounen iwwert Éisträich, respektiv en anere Skandal public gemaach géife ginn.

Ma um Enn ass et awer méi brav bliwwen an et gouf keen neie Revelatiounsvideo, dofir awer e Lidd vu an deem eng ganz Rei Presentateuren a Komiker aus verschiddenen europäesche Länner iwwert hiert Land sangen an sech domadder all Kéiers selwer op d'Schëpp huelen. An hei erkennt ee relativ séier, dass a Persoun vum Ben Olinger (fréiere Speaker bei Eldo, elo selbstänneg mat "gotcha!") och eng Lëtzebuerger Participatioun dobäi ass. Hei gëtt ënnert anerem den europäesche Geriichtshaff, eBay, Paypal oder Youporn ernimmt, also déi Saachen, fir déi Lëtzebuerg an engem europäesche Kontext steet an d'Land eventuell och mol éischter schlecht ausgesi léisst.

Op alle Fall gouf den Timing vum Video gutt erausgesicht, well de Jan Böhmermann nämlech definitiv an de Video iwwert de fréieren éisträichesche Vize-Kanzler HC Strache op Ibiza ageweiht war, dat laang iert en eraus komm ass an eng Kris an Éisträich ausgeléist huet. Et gouf dohier spekuléiert, dass weidert Material eventuell kéint relevéiert ginn. Den Interessi war natierlech grouss, sou dass deelweis de Site kuerz virum Oflaf vum Countdown zesummegebrach ass.

Schlussendlech gouf den Zäitpunkt gutt erausgesicht an eventuell war et jo grad d'Iddi hannendrun, fir d'Sensatiounsloscht vun de Leit auszenotzen, fir eventuell nees e wichtege Sujet wéi d'EU an d'Europawalen an de Virdergrond setzen.