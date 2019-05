Eemol d’Joer versammelt sech déi ganz Crème de la Crème aus der Filmbranche op der franséischer Côte d’Azur fir de renomméierte Filmfestival vu Cannes.

Dës 72. Editioun ass fir Lëtzebuerg eng besonnesch an deem Sënn, datt et déi éischte Kéier ass, datt 4 Lëtzebuerger Co-Produktiounen an der Selektioun sinn, an déi hunn no 9 Deeg Festival elo och all hir Weltpremière um Festival gefeiert.

Fir eis nach ëmmer op der Plaz ass de Loïc Tanson an hie bericht iwwer d'Lëtzebuerger an déi international Produktiounen.

De Blog vum Joy Hoffmann vu Cannes

RTL-Artikel: Cannes 2019 - 1. Blog vum Joy Hoffmann

RTL-Artikel: Cannes 2019 - 2. Blog vum Joy Hoffmann

RTL-Artikel: Cannes 2019 - 3. Blog vum Joy Hoffmann