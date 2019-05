"O que arde" vun Tarantula a "Chambre 212" vu Bidibul goufen e Freideg beim 72. Filmfestival zu Cannes an der Selektioun "Un certain regard" ausgezeechent.

Am Ganze sinn dëst Joer bei der 72. Editioun vum Filmfestival zu Cannes 4 Lëtzebuerger Co-Produktiounen an der Selektioun.

D'Tarantula-Co-Produktioun "Vinedra le feu" vum Regisseur Oliver Laxe n d'Bidibul-Co-Produktioun "Chambre 212" vum Regisseur Christophe Honoré goufen e Freideg den Owend an der Selektioun "Un certain regard" ausgezeechent.

La 72e edition du Festival de Cannes récompense deux coproductions luxembourgeoises

Communiqué par: Fonds national de soutien à la production audiovisuelle Le palmarès du 72e Festival de Cannes approche mais les premières récompenses commencent déjà à tomber et notamment pour la section "Un certain regard" dans laquelle concourraient 3 coproductions luxembourgeoises.

Le long-métrage "Chambre 212" de Christophe Honoré coproduit par Lilian Eche et Christel Henon (Bidibul Productions) décroche le prix d'interprétation féminine pour Chiara Mastroianni.

Le long-métrage "Viendra le feu" (O que arde) réalisé par Oliver Laxe et coproduit par Donato Rotunno (Tarantula Luxembourg) se voit attribué la prix du jury.

18 films étaient en compétition dans la sélection officielle « Un certain regard » dont le jury était composé de Nadine Labaki (réalisatrice, actrice et présidente du Jury, Liban), Marina Fois (actrice, France), Nurhan Sekerci-Porst (productrice, Allemagne), Lisandro Alonso (réalisateur, Argentine) et Lukas Dhont (réalisateur, Belgique).

Rappelons que le Luxembourg était représenté à Cannes avec 4 coproductions :

En sélection officielle « Un certain regard » :

- Chambre 212

- Viendra le feu (O que arde)

- Les hirondelles de Kaboul (Melusine Productions, Stéphan Roelants)

En sélection « Quinzaine des réalisateurs » :

- he Orphanage (Samsa Film, Jani Thiltges)