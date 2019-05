Kutná Hora, op Däitsch Kuttenberg, ass eng Stad an Tschechien déi zum UNESCO-Weltkulturierwen zielt.

Besonnesch bekannt ass de Sedletz-Ossarium, eng kleng Kierch an där dausende vun Doudekäpp hänken.

AUDIO: Kutná Hora - Reportage Bill Wirtz

85 Kilometer vu Prag ewech, wat ongeféier annerhallef Stonn mam Zuch bedeit, ass Kutná Hora eng beléiften Destinatioun fir Tschechen a fir Touristen aus der ganzer Welt. Wann dann och nach gastronomesche Festival ass, wéi leschte Weekend, da kënnt ee kaum nach an den Zuch eran.

Kutná Hora ass eng mëttelalterlech Stad aus dem 12. Joerhonnert, a wann um Weekend d’Leit aus aller Welt kommen fir sech d’Stad unzekucken an ee lokale Béier ze drénken, dann passen och déi lokal Musikanten sech der historescher Stëmmung un.

Hautesdags huet Kutná Hora 20.000 Awunner, a lieft gréisstendeels vum Tourismus a vun enger lokaler Tubakfabrik.

Besonnesch beléift ass den Sedletz-Ossarium, fir deen een aus der Aalstad eng hallef Stonn trëppele muss. Vu bausse gesäit et wéi eng onscheinbar Kierch aus, mee bannen dran sinn 60.000 mënschlech Skeletter, déi aus der Zäit vun der Pescht an vun den Hussitekricher staamen, aus dem 14. a 15. Joerhonnert. Een hallefblanne Pater hat am 16. Joerhonnert ugefaangen d’Skeletter ze benotzen fir d’Kierch ze dekoréieren. D’Resultat geet engem wuertwiertlech duerch Muersch a Schank.

Wien sech den Ossarium an d’gothesch Kathedral ukucke wëll, dee kann dat fir 120 Tscheschech Kroune maachen, also fir e bësse manner wéi 5 Euro. Een Dagesausfluch ass et op alle Fall wäert.