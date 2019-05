Wéi d'Schrëftstellerin J.K. Rowling annoncéiert, géifen dës Bicher de Lieser "méi déif an déi vaste Geschicht vun der Magie andauche loossen".

20 Joer nodeems dat éischten Harry Potter Buch op de Marché komm ass, verwinnt déi britesch Schrëftstellerin J.K. Rowling d'Fans mat 4 neie Bicher.

Déi digital Plattform "Pottermore" mellt, dass am Juni d'Bicher a Form vun E-Books publizéiert ginn. Déi éischt 2 Bicher sollen d'Lieser virun allem mat méi Background iwwert d'Magie aus dem Harry Potter-Universum informéieren a solle vum 27. Juni un accessibel sinn.

Ënnert anerem ginn an dëse Bicher d'Zauberlektiounen, déi an der Schoul geléiert ginn, méi genee behandelt. Dozou gehéiert d'Konscht vum Zauberen, donkel Magie, Zaubertränk, Kraider-Unterrecht, Astronomie a sou weider.

Déi 2 Titele vun den éischte Bicher sollen op däitsch "Zauber und Verteidigung gegen die dunklen Künste" an "Tränke und Kräuterkunde" heeschen. Dono kommen dann 2 weider Bicher eraus: "Weissagung und Astronomie" an "Pflege magischer Wesen". Fir dës 2 Bicher gëtt et allerdéngs nach keen Release-Datum.

© BAY ISMOYO / AFP

Am Ganzen huet J.K. Rowling zënter 1997 méi wéi 500 Millioune Bicher verkaaft. D'Filmer, déi dono erauskoumen, hu bis haut weltwäit 7,7 Milliarden Dollar agespillt.