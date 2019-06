D'Expo "De Superjhemp ënnert dem Röntgebléck" ass vum 5. Juni un am CNL ze gesinn.

Hien ass e BD-Held, war och schonn am Theater a vrun allem mat risegem Succès elo am Kino am Film "Superjhemp retörns".

An elo steet en am Mëttelpunkt vun enger Ausstellung am Centre National de Littérature, do wou den Nolooss vum Roger Leiner, dem verstuerwenen Zeechner vum Superjhemp, versuergt gëtt. D'Ausstellung leeft vum 5. Juni bis den 29. November.

De Claude D. Conter an d'Anouk Stephano hu se e Samschdeg am Radio op RTL virgestallt: