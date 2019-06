An 2 verschiddene Galerien zu Diddeleng gi Konschtwierker ausgestallt, déi iwwer Jore gesammelt goufen.

Schonn zanter méi wéi 20 Joer bidden déi Diddelenger Konschtgalerien Nei Liicht an Dominique Lang jonken nationalen an internationale Kënschtler d'Chance, sech ze behaapten a sech op engem héijen Niveau auszedrécken. Iwwer d'Jore huet d'Stad Diddeleng iwwer 400 Wierker gesammelt, déi an deenen zwou Galerien ausgestallt goufen. D'Expo „Coups d'oeil“ gëtt dem Public elo en éischten Abléck an des Konschtkollektioun.

Mat ronn 30 Wierker vun 20 Kënschtler, léisst “Coups d’oeil” de Visiteur an deenen zwou Galerien zwee verschidden Theme vun der Konschtkollektioun entdecken. Mat Frae-Portraite vu Kënschtler wéi dem Gerson Bettencourt Ferreira, dem Jean Rault an dem Jeanine Unsen, gëtt d'Galerie Nei Liicht en Abléck an dee weiblechen Univers.

Et huet een dës Kënschtler elo mol all zesumme gewisen. Bis elo ware se just separat ze gesinn, erkläert d'Curatrice Marlène Kreins.

Natierlech fënnt een an där grousser Kollektioun och Diddelenger Sujeten erëm. Sou presentéiert d'Galerie Dominique Lang zäitgenëssesch, wéi och historesch Wierker, déi an Zesummenhang mat der Industrie stinn.

Fir d'Danielle Igniti, déi d'Konschtkollektioun etabléiert huet, spigelt dës net just d'Geschicht an d'Evolutioun vun deenen zwou Galerien, ma och vun der Lëtzebuerger Konschtzeen erëm. Et ass eng lokal Kollektioun, déi eng national Importenz huet, erkläert déi fréier Direktesch vu béide Galerien.

D'Expo „Coups d'oeil“ leeft nach bis de 9. Juni. Déi ganz Kollektioun kann een digital um neien Internet-Site entdecken.