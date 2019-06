Wat geschitt, wann Terroristen e Fliger iwwerhuelen an op e volle Futtballstadion steieren? Dat ass d'Fro am Ferdinand von Schirach sengem Stéck „Terreur".

De Major a Kampfjetpilot Lars Koch muss séier eng Decisioun huelen. Hie schéisst de Fliger mat den 164 Passagéier of, fir déi 70.000 Spectateuren um Futtballmatch ze retten. Kuerz duerno kënnt déi juristesch Fro an de Lars Koch muss viru Geriicht. Esou gëtt den Theater zu engem Geriichtssall.

Och de Public ass mattendran. All Spectateur zielt als Geschwuerenen, deen zum Schluss säin Uerteel dierf ofginn. Dat gëllt och fir déi franséisch Iwwersetzung vun "Terreur" am Théâtre du Centaure. En aktuellt Thema brauch e moderne Kader. Géint Enn vun all Virstellung dierfen d’Leit fir eng Strof oder e Fräisproch plaidéieren. A jee nodeem, wéi d'Majoritéit ass, ännert och de Schlussplädoyer vum Theaterstéck.

Wéi de Prozess verleeft a wéi d'Uerteel iwwer de Lars Koch ausfält, kann een nach bis den 20. Juni an den Théâtre du Centaure kucke goen.