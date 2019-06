Wéi kann een e Lidd vum amerikanesche Komponist Steve Reich virbildlechen? Déi Fro huet sech de Regisseur Stéphane Ghislain Roussel gestallt.

Dofir huet hien e Spektakel entwéckelt, wou Musek a Bild mateneen harmonéieren. "Drawing on Steve Reich", e Spektakel, deen et esou nach ni ginn ass.

De Steve Reich gëllt als ee vun de Pionéier, wat d’minimalistesch Musek ugeet. E Genre, dee sech an de 60er Joren entwéckelt huet. Säi Wierk "Music for 18 Musicians" ass 1976 verëffentlecht ginn. D’Kompositioun gëtt dann hei fir de Spektakel vum Lëtzebuerger Ensemble Lucilin gespillt, mat 18 Museker op der Bühn. Dem Stéphane Ghislain Roussel war et vun Ufank u kloer, datt d’Bild, dat op der Bühn entstoe wäert, vu Kanner soll gemoolt ginn.

D’Rechter, fir esou ee Spektakel ze kréien, sinn net onbedéngt selbstverständlech. De Steve Reich selwer seet vu sech, datt hie sech guer näischt virstellt, wann e seng Musek lauschtert oder komponéiert. Ëmsou méi interessant ass déi Approche, ee vu senge Lidder bildlech ëmzesetzen.

De Spektakel baut virun allem och d’Imaginatioun an de Geste vun engem Kand aus, d’Stéck ass wuel astudéiert, ma d'Virbereedungsaarbecht huet scho viru Méint ugefaangen, fir de Geste an eng Aart Choreographie ëmzewandelen.

“Drawing on Steve Reich” bitt en akustescht a visuellt Erliefnis un, dat et esou an där Form nach ni ginn ass. De 5. a 6. Juni kann ee sech dat Ganzt an d’Rotonden ukucke goen.