Bis e 6 Joer al war, huet hien net geschwat. Diagnos Autismus. Haut ass hie Schauspiller, Regisseur a Schrëftsteller.

Rieds geet vum Fransous Hugo Horiot, engem vun de groussen Aktiviste fir Autisten. Am Virfeld vun enger Konferenz en Donneschdeg den Owend am Centre culturel zu Bouneweg huet sech d'Maryse Lanners mam Hugo Horiot ënnerhalen.

Hien ass 37 Joer al a wann een e gesäit, ass et schwéier, sech virzestellen, datt hien am Alter vun 2 Joer ee Liewen an der Psychiatrie als Autist profezeit kritt hat.

Schwätzen ass net deen eenzege Kommunikatiounswee oder Ausdrock, d'Intelligenz ze moossen, seet den Hugo Horiot. Kompetenze vun autistesche Mënsche wäre grad an dëser Zäit gefrot. Mä do bleift nach vill Aarbecht ze maachen, och um Niveau vun den Entreprisen.

Zu Lëtzebuerg ass d'Fondation autisme eng vun 2 Organisatiounen, déi mat autistesche Mënsche schaffen. De Profil vum Hugo Horiot wär intressant, awer net komplett exzeptionell.

Et kënnt op déi pedagogesch Approche un. A wat alles méiglech ka sinn, doriwwer schwätzt den Hugo Horiot en Donneschdeg um 18.30 Auer zu Bouneweg am Kulturzenter.