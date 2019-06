Donieft wäert de Premierminister Xavier Bettel den 12 Juni zu Annecy sinn, wou en d'Leit aus dem Secteur wäert treffen.

Fir Lëtzebuerg si fënnef Filmer dobäi:

Les Hirondelles de Kaboul (Melusine Productions)

© Melusine Productions

Zero Impunity (a_BAHN/Melusine Productions)

© A_BAHN/MELUSINE PRODUCTIONS

Fox and Hare (Doghouse Films)

© Doghouse Films

Ayahuasca (Kosmik Journey) (a_BAHN)

© A_BAHN

Le Voyage de Prince (Melusine Productions)

© Melusine Productions

De Communiqué vum Ministère

Xavier Bettel se rendra à Annecy dans le cadre du Festival International du Film d'Animation qui a retenu 5 œuvres luxembourgeoises dans sa sélection (12.06.2019)

Communiqué par: Fonds national de soutien à la production audiovisuelle Xavier Bettel, Premier ministre et ministre des Communications et des Médias, se rendra à Annecy le 12 juin prochain pour rencontrer les professionnels de l'animation, les représentants de la FMAIV (Fédération luxembourgeoise des Métiers de l'Animation et de l'Image Virtuelle) ainsi que les étudiants et enseignants du BTS Dessin d'animation du Lycée des Arts et Métiers de Luxembourg.

Le Marché International du Film d'Animation (MIFA) – qui se déroule du 11 au 14 juin dans le cadre du Festival International du Film d'Animation (du 10 au 15 juin) - est le rendez-vous annuel mondial pour tous les professionnels et passionnés de l'image animée sous toutes ses formes avec plus de 12.000 accrédités issus de 88 pays.

Le Film Fund y sera représenté pour la 19e fois avec un stand de promotion accueillant 15 sociétés luxembourgeoises d'animation (production, studios, prestataires de services).

Cette année, 5 coproductions luxembourgeoises font partie de la sélection officielle:

Le film Les Hirondelles de Kaboul de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mevellec (Melusine Productions) est en compétition officielle dans la catégorie "Long-métrage".

Le documentaire Zero Impunity de Nicolas Blies, Stéphane Hueber-Blies et Denis Lambert (a_BAHN/Melusine Productions) est en compétition officielle dans la catégorie "Contrechamp".

La série Fox and Hare de Tom Van Gestel et Mascha Haiberstad (Doghouse Films) est en compétition officielle dans la catégorie "Film TV".

L'expérience VR Ayahuasca (Kosmik Journey) de Jan Kounen (a_BAHN) est en compétition officielle dans la nouvelle catégorie "Œuvre VR".

Le long-métrage Le Voyage de Prince de Jean-François Laguionie et Xavier Picard (Melusine Productions) est sélectionné en "Séance Evènement".

Enfin, l'expérience VR Playmobil® The Movie VR Adventures d'Olivier Rakoto (Bidibul Productions) sera mise à disposition du public pendant toute la durée du festival dans le Dôme VR spécialement installé au Haras d'Annecy.

De nouveaux projets innovants seront également proposés aux festivaliers dans la salle de création du MIFA où des casques seront mis à disposition pour l'occasion.