Um Päischtweekend gëtt mat der 6. Editioun vum Koll an Aktioun am Schifermusée zu Uewermaarteleng nees vill gebueden.

Zanter 2014 offréiert de Koll an Aktioun souwuel Familljen, wéi och Kulturinteresséierten ee breetgefächerte Programm. E Konscht- a Kulturfestival, dee souwuel national wéi och international Kënschtler zesummebréngt an all Alter soll uspriechen, dat ass d'Iddi hannert dem Koll an Aktioun, deen dëst Joer scho seng 6. Editioun feiert.

De Päischtweekend sti Musek, Konscht, Liesungen Stroossenanimatioun, eng Konschtexpo, eng geféiert Visitt duerch e Schifermusée a villes méi um Programm. Ënnert der Affiche "Experienz an Aktivitéiten" offréiert dëse Festival ee familljen-orientéierte Programm mat interaktive Workshoppen a Konschthandwierk-Demonstratioune vu Schmatten a Leekëpperten.

Natierlech gëtt och d'Iessen grouss geschriwwen, hongereg bleift jiddwerfalls keen. Nieft der traditioneller Grillwurscht a Fritten, stinn um Koll an Aktioun och vegan Alternativen zur Auswiel, wéi zum Beispill de vegane Sonndesbrunch.

De Koll an Aktioun gëtt vu ronn 30 jonke Fräiwëllegen an der Gemeng Rammerech organiséiert an e Festival gehéiert mëttlerweil zu engem feste Rendez-vous am Kulturkalenner. wien elo op e Goût komm ass, de Koll an Aktioun dauert nach bis e Sonneg den Owend.

All d'praktesch Informatiounen zum Festival an de komplette Programm fënnt een op www.kollanaktioun.lu