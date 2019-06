D’Abtei Neimënster huet dëse Weekend hire 15. Gebuertsdag gefeiert. Wéi gewinnt mat multikulturellen Offeren.

Der Abtei Neimënster hir Geschicht geet op d'11. Joerhonnert zeréck. D'Gebai wéi een et haut kennt gouf am 17. Joerhonnert vu Benediktiner gebaut. Während der franséischer Revolutioun gouf se als Prisong ëm transforméiert, an tëschent 1869 an 1985 war et e Staats-Prisong mam bekannten Tuutesall. Eréischt 2004 ass no laange Renovatiounsaarbechten den aktuelle kulturellen Treffpunkt entstanen. Nom Claude Frisoni gouf d’Ainhoa Achutegui Direktesch vun der Abtei Neimënster. Dëse Weekend gouf de 15. Gebuertsdag gefeiert. E Moment fir op déi leschte Joren zeréck ze kucken. Eng Zäit an där sech vill fir Direktesch gedoen huet.

Spectateure waren dann och bei dësem ronne Gebuertsdag um Rendez-vous. Een Haus wou politesch engagéiert Konscht a kulturell Mixitéit am Virdergrond stinn, zitt natierlech och vill Leit un.

An Zukunft soll da virun allem ee Punkt ausgebaut ginn, d'Sektioun vun de Kënschtler-Residenzen, well Plaz ass nach genuch do.

De 15. Gebuertsdag ass laanscht, ma de ganze Summer iwwer kann een awer nach vun dësem historesche Lieu profitéieren, mam neie Programm “Bock op”, stinn eng ganz Rëtsch Eventer wéi de Sirens Call Enn Juni, de Blues an Jazz Rallye am Juli an nach weider Concerten, Expoen a Spektakelen um Programm.