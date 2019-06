Am "jardin des sculptures" am Mudam fënnt een zanter engem Mount 4 ausgewielt Wierker vum Dänesch-Vietnamesesche Kënschtler Danh Vo.

Dorënner 3 Wierker aus der Pinault-Kollektioun. Eng vun de bedeitendste Sammlunge vun der zäitgenëssescher Konscht weltwäit.

D’Ausstellung vum Danh Vo ass déi éischt an enger Rei vu Conversatiounen tëscht der Sammlung vum Mudam an der Pinault-Kollektioun. Duerch eng laang Bekanntschaft mam Suzanne Cotter, Direktesch vum Mudam, koum et zu der Zesummenaarbecht.

Dem Danh Vo seng Wierker bestinn dacks aus Fragmenter. Deeler, déi zu aneren Objete gehéieren, ma ni méi zesumme wäerte fannen. Ausserdeem gesäit een an de Wierker dacks antiquaresch Eenzeldeeler, déi ouni Nout un en aneren Objet ugemaach ginn. D’Verschaffe vun deelweis ganz wäertvollen Antiquitéiten ass e Markenzeeche vum Kënschtler. Wie sech selwer e Bild vun den Installatiounen a Skulpture maache wëll, kann dat nach bis de 25. August.