An der Abteistad war et op Päischtdënschdeg deen traditionelle Rendez-vous an dëst Joer war ee jo ganz besonnesch gespaant op d'Zuel vun de Pilger.

Päischtdënschdeg ass dëst Joer net an d'Schoulvakanz gefall, d'Schüler haten deemno net automatesch fräi, fir un der Iechternacher Sprangpressessioun deelzehuelen. Dorun hat och eng Petitioun näischt geännert. Déi hat gefrot, dass an Zukunft op Päischtdënschdeg ëmmer schoulfräi soll sinn. De Ministère hat awer verséchert, dass all d'Schülerinnen a Schüler, déi wëllen, un der Sprangpressessioun deelhuele kënnen. An dovun haten der en Dënschdeg vill profitéiert.

D'Sprangpressessioun gehéiert zanter 2010 zum Weltkulturierwe vun der Unesco. Aus deem Grond haten d'Schoulen an der Gemeng Iechternach dann och fräi. D'Schoulresponsabel hunn net nëmme Reklamm bei de Schüler an Eltere gemaach, mat ze sprangen, mä och an den Nopeschgemengen. Resultat: Ëm 1.000 Schülerinnen a Schüler aus der Regioun waren um Rendez-vous. Awer net, oder net nëmmen, aus Protest. De Pit Lengler, Member vum Comité vun der Millermoalerschull erkläert: "Ech mengen, et ass éischter en Zeechen, dass déi aner Schoulen, ausser déi vun Iechternach, déi elo net offiziell fräi kruten, gewollt sinn, hei matzemaachen. Dat ass en Zeeche fir Iechternach a fir d'Sprangpressessioun. Dat soll esou weidergoen an do si mir och ganz frou driwwer."

An déi héich Participatioun vu jonke Leit huet och den Äerzbëschof Jean-Claude Hollerich net onkommentéiert gelooss: "Dir gitt domat wierklech e liewegen Temoignage. Dir hutt Iech fräigefrot oder sidd mat Äre Klassen heihinner komm. All Respekt!"

Virun engem Joer waren dem Äerzbëschof seng Wierder ganz anescht. Et wär eng "Sauerei", dass verschidde Schüler net un der Oktav respektiv der Sprangpressessioun hätten deelhuele kënnen. Elo Reconciliatioun mam Educatiounsminister: "Den Här Meisch huet jo och d'Decisioun geholl, dass d'Kanner schoulfräi kréien. Ech sinn dofir ganz dankbar. Dat klappt gutt. Wann et och bei der Oktav nach esou gutt klappe géif, da wär ech ganz frou."

Fir d'Organisateure war et am Virfeld nawell schwéier aschätzen, erkläert de Raoul Scholtes. Kuerz no 9.30 Auer sinn d'Participantë lassgesprongen.

E Videoreportage den Owend op der Tëlee.