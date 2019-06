Moies gëtt dat dann och an der Philharmonie vum Lëtzebuerger Orchestre philharmonique presentéiert. De Kulturministère huet dat matgdeelt.

De Lëtzebuerger Trompettiste, Komponist an Dirigent huet sech mat senger Kompositioun géint 17 aner Kandidaturen duerchgesat.

Mëttes um 16.30 Auer ass dann den Te Deum an der Kathedral.

An um Virowend, wou am ganze Land scho gefeiert gëtt, ass d'Freedefeier an der Stad owes um 23 Auer.

Hei dat offiziellt Schreiwes

Ernie Hammes a été retenu par le comité de sélection en tant que compositeur de l'œuvre musicale créée à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc.

La composition d'un style festif de 4 minutes pour orchestre symphonique (effectif: Cordes 14/12/10/8/6 ; 3 Fl. ; 3 Htb. ; 3 Cl. ; 3 Bas. ; 4 Cors ; 3 Trp. : 3 Trb. ; 1 Tuba ; 1 Harpe ; Timbales ; 2 Perc.) porte le titre REGIIS OSTIUM (Royal Ouverture) for symphonic orchestra and choir. Elle sera représentée le 23 juin 2019 à la Philharmonie Luxembourg par l'Orchestre philharmonique du Luxembourg en ouverture de la cérémonie officielle de la fête nationale.

Né en 1968, Ernie Hammes est un trompettiste virtuose, arrangeur, compositeur et chef d'orchestre luxembourgeois prolifique dans les domaines du jazz et du classique. Retrouvez plus d'informations sur le site internet d'Ernie Hammes.

L'appel à candidatures du ministère d'État et du ministère de la Culture pour une composition musicale a connu un franc succès: pas moins de 18 candidatures ont été introduites.

La commande est dotée d'un tarif de 3.000 euros HTVA.