Dem LiteraTour Festival eng fest Adress ginn, an deem Sënn war e Freideg de Moien d’Ouverture vun der neier sozialer Librairie “de Bicherkueb” zu Beetebuerg. Niewent den Haaptacteure waren och eng sëllechen Visiteuren a Bicherfrënn dobäi.

AUDIO: Librairie "de Bicherkueb" - Rep. Danielle Goergen

"E Buch wat ech ganz laang gesicht hunn an iergendwou, ënnen an enger Këscht du fonnt hunn. Dat war wierklech eng Decouverte an ech hoffen, datt d’Leit dat och kënne sou erliewen, well dat sinn och déi Geschichten, déi ronderëm e Buch sinn. Dat mécht einfach Freed, datt een eppes, wou ee laang drop gewaart huet, einfach emol sou fënnt. Dat ass wéi wann Kleeserchersdag an Ouschteren an engem Dag wieren."

De Pit Hoerold ass selwer Auteur. Seng Léift fir d’ Bicher ass net ze iwwersinn, dofir huet hien och gären eng Hand mat ugepaakt. Ale Bicher eng zweet Chance ginn an domadder Leit hëllefen, dat ass d’Ziel. “De Bicherkueb” gëtt vum Cent Buttek, engem Grupp vu Benevollen, zesumme mat der Gemeng geréiert. D’Bicher krut ee gréissten Deels vu Privatleit offréiert, de Benefice ass fir de gudden Zweck.

© Danielle Goergen (RTL)

Wéi genee de Leit gehollef gëtt, erkläert den Arthur Besch, Vizepresident vum Cent Buttek: "Eis Aktivitéit ass déi, datt mir engersäits Liewensmëttelen an d’ Geschäfter siche ginn, déi geschwënn oflafen, awer nach gutt sinn, fir ze consomméiere an déi mir sammelen an dann Nomëttes u mannerbemëttelt Leit verdeelen."

Zu Beetebuerg gëtt Literatur grouss geschriwwen. Am Abrëll an am Mee war dëst Joer schonns déi 7. Editioun vum LiteraTour Festival an och de Jugendliteraturpräis hätt grousse Succès gehat, esou de Laurent Zeimet, Buergermeeschter an der Gemeng Beetebuerg: "All Joer kommen nei Iddien dobäi a mir preparéieren eis natierlech och op Esch2022 wou mir mam Kulturjoer wëlle matmaachen an och do soll d’ Literatur hei zu Beetebuerg am Mëttelpunkt stoen. Sou war och d’ Iddi opkomm, fir dem LiteraTour eng fest Adress am Duerfkär ze ginn, fir dat och iwwer d’ Joer kënnen ze promovéieren an esou och d’Liese kënnen an de Mëttelpunkt ze stellen."

© Danielle Goergen (RTL)

D’ Mauere vun der neier Librairie si mat Bichersäiten, alen Artikelen a Pousteren dekoréiert. Den David Deffaux, dee fir den Interieur zoustänneg war, huet eng grouss léift fir al Miwwelen. Ganz am Sënn vum “Bicherkueb” huet hien dofir ale Stécker e neit Liewe ginn: "Et soll heemlech sinn, et soll ee kënnen erakommen a soen: “dat do ass wierklech flott.” Et soll ganz “cosy” sinn, esou datt déi Leit déi erakommen sech ganz wuel fillen. Si sollen och guer net gestresst sinn, fir e Buch ze kafen, mee kënnen och e Buch huelen, sech roueg an d’ Fotell sëtzen an et liesen. Wann et hinnen da gefält, kënne si et kafen. Si sollen et u sech esou maache wéi an hirer Stuff Doheem."

Et ass ob jiddwer Fall derwäert fir eng Kéier bis laanscht an “de Bicherkueb” kucken ze goen. Ronn 1800 Bicher stinn den Ament an der Librairie. Vun elo un kann een Dënschdes a Freides tëscht 15.00 a 18.00 Auer Bicher dohinner liesen a kafe goen.