Den italienesche Regisseur a Politiker ass e Samschdeg no laanger Krankheet am Alter vu 96 Joer gestuerwen.

Hie war bekannt fir seng opulent an extravagant Mise en scène vun italieneschen Operen, awer och fir seng schwiereg, well ondiplomatesch a stur, Aart a Weis. De Franco Zeffirelli huet och Filmer inzenéiert, zum Beispill 1967 mat der Adaptatioun vum William Shakespear sengem 'The Taming of the Shrew' mat de Weltstare Liz Taylor a Richard Burton an den Haaptrollen.

Den amerikanesche Schauspiller Jonathon Schaech huet de Regisseur 2018 beschëllegt, hie wärend den Dréiaarbechte vum Film 'Sparrow' 1994 sexuell mëssbraucht ze hunn. De Franco Zeffirelli war deen Ament, wéi d'Uschëllegunge public goufen, ze krank fir selwer ze reagéieren. Vun 1994 bis 2001 souz de Konschtschafende fir dem Silvio Berlusconi seng Forza Italia am italienesche Senat.