De 12. Juli lackelt d'Kulturfabrik mat engem neie Festival, der éischter Editioun vum "Esch Calling". E Mini-Festival, deen engagéiert Musek honoréiert.

Festivalle ginn ewell ëmmer méi rar hei am Land, erënnere mer just un de leschte Food For Your Senses Enn Mee oder nach de Rock-A-Field, deen déi lescht 2 Joer annuléiert gouf. D'Kukturfabrik, déi bekannt si mat e bësse méi onkonventionelle Concerten a Festivallen hire Sall ëmmer nees gutt ze fëllen, huet elo en neie Festival an d'Liewe geruff.

Den "Esch calling! passt dann och an dat speziellt Konzept vun den Organisateuren, inspiréiert vun "London Calling" dem Lidd an Album vun de "Clash". Dësen Album vereent e Mix u ville verschiddene Museksrichtungen: Ska, Pop, New Wave, Rockabilly, Jazz, Folk, Soul a Reggae. Wéi de Romuald Collard, aktuelle Responsabele vun der Musekprogrammatioun, verréit, wëll ee fir all Editioun en anere Style vu Musek ubidden.

Zil vum Festival ass et déi Gruppen zesummenzekréien, déi e politesche Message hunn. Fir déi éischt Editioun hu si 5 Punk- an Hardcore-Bands invitéiert, déi "Haltung weisen, Stellung bezéien a widderstänneg bleiwen". Headliner ass déi däitsch Kult-Punk-Band vu Berlin "ZSK".

ZSK (DE)

D'Band huet 2018 säi leschten Album "Hallo Hoffnung "erausbruecht, dat zur allgemenger Iwwerraschung op Plaz 16 an den däitschen Albumcharts gestart ass. Trotz allem Succès bleift "ZSK" sech an dem Punk Rock trei a stelle sech géint Haass a Gläichgëltegkeet. Hire Slogan: "Punkrock mit Herz und Hirn!"

Swiss & Die Andern (DE):

Déi am Joer 2014, ronderëm den däitsche Sänger an Aktivist Swiss, gegrënnten Hamburger Band huet an hire Punk-Lidder offensichtlech politesch Ënnertéin. Hiren neien Album "Randalieren für die Liebe", dat d’lescht Joer erauskomm ass, ass e Feierwierk vu 15 Tracks an nëmme 44 Minutten.

Fehl-Tritt (LU)

Un der Musel gebuer, gehéiert Fehl-Tritt zu de lokale Punk-Bands, déi een ëmmer nees gären nei entdeckt. Punk, jo kloer, mä och de Ska gehéiert zu der zanter 15 Joer aktiver Band, déi schonn ëmmer fir verschiddenst Zwecker agetrueden ass.

Scavenger’s Lunch(LU)

D’Band aus Mamer gouf vu Versus Youbis The Gaslight Anthembeaflosst an offréiert en méi melodeschen a poppege Punk. Eng Plaz an de Geschichtsbicher ass hinne jiddefalls sécher: Als éischt Band déi op engem „Esch Calling“ Festival gespillt huet.

The Detectors (DE)

"Anti-fascist, pro-feminist, gay-positive, animal-friendly, punk": Bei der Kieler Band ass alles gesot, an hirem Logo. Soss vermëschen "The Detectors" monter Punk, Rock an Hardcore a si bekannt fir hir explosiv Bühnenoptrëtter.