Mat hirer Skulptur, déi d’Sophie Medawar “VIS-À-VIS” genannt huet, konnt déi jonk Kënschtlerin d’Jury beim "Prix de la Sculpture Schlassgoart" iwwerzeegen.

Et ass e stolene Séparé an deem d’Visiteure "VIS-À-VIS" vunenee sëtzen an hir Libesgeschichten erzielen. E Projet, deen awer net vun hir eleng koum. D'Iddi ass aus engem Gespréich mat enger Lëtzebuergescher Journalistin eraus entstanen. Déi huet sech nämlech d’Fro gestallt “Wat ass d’Léift hautdesdaags?”. Zu där Iddi huet d’Sophie Medawar dunn eng Maquette entwéckelt.

De Projet konnt awer bis elo nach net verwierklecht ginn. Fir d’Realisatioun brauche si nach Partenairen, d’Skulptur soll nämlech net ëmmer op der selwechter Platz bleiwen.

Der Sophie Medawar hir Wierker handelen dacks ëm Tabu-Themen. Saachen iwwer déi net kann oder net däerf geschwat ginn. Hiert léifsten Thema ass awer d’Fra. An hirem neiste Projet geet et ëm d'Thema vun der Ofdreiwung an d’Rechter vun der Fra, fir selwer iwwert den eegene Kierper decidéieren ze kënnen.